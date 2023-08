Spas od toplinskog vala mnogi će potražiti na plaži: Hoće li se uspjeti rashladiti otkrivaju temperature mora

Izdano je upozorenje zbog nadolazećeg toplinskoga vala. Srećom stiže nam za vikend kada će veći broj ljudi uspjeti pobjeći do neke plaže, ali nismo sigurni koliko će more biti od pomoći.

Prave ljetne temperature ne očekuju nas samo na kopnu - i more je poprilično toplo. U Puli se tako temperatura popela do visokih 27 stupnjeva. Na Krku i u Malinskoj izmjereno je već u osam sati ujutro 26,5 i 26 stupnjeva.

Ista temperatura kao na Krku očekuje kupače i na Rabu, a u Splitu, Rovinju, Šibeniku, Hvaru i Komiži izmjereno je 25 stupnjeva. Riječ je o ranojutarnjim mjerenjima, pa se do popodneva očekuje i do stupanj toplije more.