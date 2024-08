Još jedna crna statistika, tek 59% ljudi u Hrvatskoj je priključeno na kanalizaciju: "Kad padnu velike kiše jako se osjeti..."

Od pet stanovnika Hrvatske, statistički gledano, dvoje - nema kanalizaciju. To su poražavajuće brojke. Po postotku priključenih stanovnika na sustav javne odvodnje - pri samom smo dnu Europske unije. Desetak kilometara od metropole - ovi ljudi i dalje čekaju - kanalizaciju.

"Imamo septičku jamu koju moramo od potresa ispumpavati svaka dva do tri tjedna. Ovisi, kako se napuni", rekla je Lidija Medulić iz Kobilića.

"U 21. stoljeću da mi nemamo kanalizaciju, to je sramota. Ja sam više od dvadeset godina tu, došli smo iz Njemačke, toga tamo nema. Kad padnu velike kiše sigurno da se osjeti to jer tu idu mirisi iz ove rešetke, diže se to i osjeti se itekako", rekao je Jerko Jagustin iz istog mjesta.

Kažu, njihovo je mjesto idealno za život, a još im samo nedostaje sustav odvodnje.

"Prije dvije godine su stavili kanalizaciju i šahte, ali nas nisu još prikopčali", rekla je Medulić.

Iz velikogoričke odvodnje objašnjavaju - proširili su mrežu gotovo dvostruko, no još se mora rekonstruirati pročistač voda.

"Izgrađena mreža je pri kraju. U ishođenju je uporabnih dozvola i upravo smo donijeli odluku o odabiru izvođača za rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. S time prelazimo na treći stupanj pročišćavanja", rekao je Krunoslav Višić, direktor VG Vodoopskrbe.

Radi se o modernom uređaju, pa će građani još morati pričekati na kanalizaciju.

"Taj uređaj će bit gotov tek za jedno tri do četiri godine. U tom momentu ćemo moć priključiti nove korisnike", rekao je Višić.

Mreža se, kažu iz Hrvatskih voda stalno povećava. Ipak, pri dnu smo u Europskoj Uniji dok je, recimo, u Danskoj najviše stanovnika priključeno na sustav javne odvodnje - njih 92%, kod nas je tek 59% stanovnika.

Najviše je priključenih, 92%, u gradu Zagrebu, slijede Osječko-baranjska i Istarska županija. Najmanje je priključenih u Krapinsko - zagorskoj i to tek 26% stanovnika.

"Situacija nije idealna, mreža je dosta stara, 50-70 godina u nekim većim gradovima moguće i više od toga. Problem je što se cijevi razmiču, imamo potrese i slično i mnoge druge utjecaje. Dolazi i do eksflitracije, voda nam bježi iz sustava odvodnje", rekao je Domagoj Nakić s Katedre za zdravstvenu hidrotehniku i okolišno inženjerstvo na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Na sustav pročišćavanja otpadnih voda priključeno je 43% stanovništva, a baš tome Europa pridaje puno važnosti.

"Tu se onda opet nastavljamo i na održivi razvoj, efikasno korištenje resursa itd. Mogućnosti ponovnog korištenja, recikliranja otpadne vode što je danas trend u svijetu, a kod nas još daleko san. Ali kažem, radi se i u tom smjeru jako puno", dodao je Nakić.

Planira se postrožiti postojeće uvjete pročišćavanja ali i uvesti novi, četvrti stupanj. A to znači da je pred Hrvatskom - još puno posla.

"U posljednje vrijeme jako puno toga se radi u RH. S pristupanjem u EU preuzeli smo i nekakve obveze, jako puno projekata u vodno-komunalnom gospodarstvu se provodi", rekao je Nakić.

Europska Unija ide i korak dalje - planira se uvođenje četvrtog stupnja pročišćavanja, odnosno - uklanjanje dodatnih vrsta onečišćenja iz vode. Trendovi u EU su postroženje postojećih zahtjeva i najave uvođenje novog 4.U najavi su i postroženja postojećih uvjeta pročišćavanja.

