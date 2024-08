Silni milijuni su igri, a ovo sve morate znati o novom porezu na nekretnine: "Vladu čeka jedan jako ozbiljan problem"

Kako je u četvrtak objasnio ministar financija, novi porez na nekretnine temeljit će se na porezu za kuće na odmor. Marko Biočina podsjeća da takav porez već postoji, ali nije obavezan. Jedinice lokalne samouprave odlučuju hoće li ga propisati, a dosad je to učinilo oko 260 gradova i općina.

"Tamo gdje je uveden iznosi između 60 centi i 5 eura po kvadratu korisne površine. To je dosta veliki raspon. To znači da je on vrlo nejednak. Za istu nekretninu od 80 kvadrata u Zažablju platit ćete porez od 48 eura godišnje. Tek nešto dalje u Orebiću 320 eura, a u Dubrovniku maksimalnih 400 eura godišnje. Ministar je danas potvrdio da će taj porez postati obavezan, a s druge strane povećat će se i donja i gornja granica, tako da je za očekivati da će ti iznosi nakon 1. siječnja biti veći. Možda i dvostruko", smatra Biočina.

Nekretnine na koje se ove izmjene odnose su sve kuće i stanovi u kojima nitko ne živi. Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj ima oko 600 tisuća praznih stanova i još 231 tisuća kuća za odmor, odnosno vikendica. To je porezna baza.

Posebna je priča je Zagreb. Procjena je da u Zagrebu ima oko 50 tisuća praznih stanove.

"Ako uzmemo da je prosječan stan površine 70 kvadrata, znači već danas bi Zagreb trebao uprihoditi od tog poreza oko 17 i pol milijuna eura godišnje. Svaki dodatni euro za koji vlada digne iznos poreza, u zagrebačku blagajnu će se sliti dodatnih tri i pol milijuna eura - što je otprilike jedan novi dječji vrtić", izračunao je Marko Biočina.

Načelnici vole naplaćivati taj porez jer ga, po definiciji, plaćaju ljudi koji u nekretninama ne žive, znači vjerojatno nisu njihovi birači. No, realno, naplati se puno manje nego što je moguće, i tu je očito jedan od izazova za Vladu – kako osigurati da se porez doista i naplaćuje. Dakle, da smanji porezne evazija.

Drugi, puno ozbiljniji problem, je učiniti porez poštenijim. Naime, osnovni problem s današnjim porezom na kuće za odmor jest to što se on naplaćuje po kvadratu, a ne po realnoj vrijednosti. To znači da ćete i za trošnu kuću od 100 kvadrata na periferiji Zagreba i za luksuznu vilu iste površine u nekoj od elitnih četvrti platiti isti porez od 500 eura.

"To sigurno nije pošteno i Vlada će morati naći neki način temeljem kojeg će odrediti realnu vrijednost nekretnina koje se oporezuju jer će do tada biti ovakvih bizarnih situacija", zaključio je Biočina.

