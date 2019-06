Britanskim turistima vožnja od aerodroma u Zemuniku do apartmana u Zadru naplaćena je skoro 800 kuna. Turisti su ostali u šoku, a vlasnik taksi-obrta čije ime stoji na računu kaže da se radi o – podvali lažnog taksista.

Vožnja taksijem od Zračne luke Zadar do apartmana u Ulici Ivana Gundulića britanskim turistima naplaćena je 793,50 kuna, što iznosi više od 60 kuna po kilometru.

Račun su dobili ispisan ja paragon bloku, a šokirani turisti na vrtoglavi iznos računa požalili su se vlasniku apartmana u kojem su odsjeli. ''U nevjerici su, osjećaju se opljačkano'', rekao je za 057info privatni iznajmljivač koji je i sam ostao šokiran iznosom računa.

Vlasni taksi-obrta, čije je ime napisano na računu, objasnio je da se radi o podvali. ''Ovo je jeftina podvala. Netko se predstavio kao naš taksist. Ovo nije prvi takav slučaj. Događa se to i mojim kolegama. Naplate masnu svotu i onda dijele posjetnice od drugih taksi-poduzeća. Također, paragon blokovi ne koriste se već dvije godine. Taksisti moraju izdavati račune putem fiskalnih blagajni. Mi vožnju od Zračne luke do Zadra naplaćujemo 500 kuna. Putnici znaju prigovarati zbog cijena, ali one su takve zbog naknada za parkiranje na aerodromu'', pojasnio je vlasnik, za portal 057info.

Turisti nisu zapisali niti zapamtili registarske oznake vozila, pa ostaje nepoznato tko je fantomski vozač koji je prevario turiste iz Velike Britanije.