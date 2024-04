Rasprodano!

Svjetski poznata humanitarna utrka u Zadru: Trči se za one koji ne mogu

More pozitivne energije i dobre vibracije - tako trkači opisuju Wings for Life utrku u Zadru, koja je već rasprodana. Pune se i kreveti za prvi svibanjski vikend jer utrka je to na koju mnogi žele kako bi trčali za one koji ne mogu. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.