Novi proboj bolesti, za sutra najavljeno eutaniziranje gotovo 600 svinja, prosvjednici jednog od njih nazvali izdajnikom

Svinjogojci prosvjeduju osmi dan, a dio slavonskih prosvjednika nastavlja s prijetnjama i to ne samo Vladi, već i svom kolegi - stočaru. Jednog od svinjogojaca koji ih predstavlja, prosvjednici su prozvali izdajicom.

Seljaci zamjeraju svom kolegi svinjogojcu iz Đurića koji je također ostao bez 93 svinje. Smatraju da nije sastanke s ministricom trebao voditi bez njih te da im se trebao pridružiti na cesti. Zbog čega su mu ostavili neprimjerene poruke po zidovima u njegovom mjestu.

"Nakon osam dana prosvjeda konačno, po prvi puta, Ministarstvo je pokazalo volju za razgovorom. Odluku o tome hoće li se pojaviti na sastanku pada u ponoć.

No do jednog je sastanka došlo prije dva dana i to između prosvjednika i Hrvatske poljoprivredne komore čije su članove prosvjednici nazivali izdajicama, a sada se otišlo i korak dalje pa su u Đurićima osvanuli prijeteći grafiti", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić koji je razgovarao sa svinjogojcem kome su grafiti upućeni - Antunom Golubovićem.

Sudeći po ovome, na vašem sastanku niste se uspjeli dogovoriti, upitao je reporter.

"Mi smo se trudili, sve što smo do sada uspjeli dogovoriti, to smo predstavili svinjogojcima koji su na prosvjedima. Nije se rodio tko bi svima ugodio, pa ni ja", poručuje Golubović.

Što se tiče uvreda i prijetnji, prijavljene su policiji.

"Institucije odrađuju svoj posao, a ove grafite sam doživio na način - Isusa su nedužnog razapeli, pa zašto ne bi mene", kaže svinjogojac koji će se odazvati na poziv Ministarstva na sastanak. Ističe kako poštuje sve službene pozive.

Sastanak je predviđen za četvrtak u Zagrebu.

Golubović se nada da će se i prosvjednici odazvati pozivu na sastanak.

"Nadam se da će doći do kompromisnog rješenja. Žalosno je da su ljudi osam dana na cesti, a ispunjeno je osam od 11 njihovih zahtjeva, tri su ostala 3 neispunjena", rekao je Golubović.

Novi proboj virusa

Kovačić je još izvijestio kako se u Osječko-baranjskoj županiji pojavio se novi proboj bolesti afričke svinjske kuge. Bolest se pojavila u mjestu Vrbica i to na velikom gospodarstvu.

"Sutra je najavljeno eutanaziranje čak 570 svinja. Čini mi se to je najveći broj eutanaziranih svinja od pojave bolesti u Hrvatskoj", zaključio je Kovačić.

Inače, Tomislav Pokrovac iz Stožera za obranu hrvatskog sela u srijedu je u ime prosvjednika rekao kako ministrici Vučković daju rok da danas do 17 sati dođe k njima na razgovore, no ona se nije pojavila.

