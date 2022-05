Ruska invazija na Ukrajinu pridonijela je i velikom rastu cijena hrane. Te dvije zemlje su među vodećim svjetskim izvoznicama pšenice i suncokretovog ulja. Trgovački lanci u nekoliko europskih zemalja zbog straha od nestašice suncokretovog ulja uveli su ograničenja.

Ukrajinska sela su razorena. Traktore na cestama i njivama zamijenili su ruski tenkovi. Upitna je žetva suncokreta. Ukrajina i Rusija zajedno predstavljaju čak 75 posto svjetske proizvodnje suncokretovog ulja. Dva od pet velikih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj koje smo kontaktirali umiruju i uvjeravaju kako nestašice i ograničenja prodaje suncokretovog ulja u Hrvatskoj neće biti.

Ipak zbog straha od nestašice i moguće panične kupovine, neki trgovački lanci u Španjolskoj, Grčkoj, Turskoj, Belgiji i Velikoj Britaniji uveli su ograničenja u prodaji.

"Mislim da ljudi grabe suncokretovo ulje zbog straha da te vrste ulja neće doći do Španjolske. To mi se čini sličnim strahu tijekom COVID-a oko toaletnog papira, a sad s uljem, to je slično", uvjerena je Mayca Martinez iz Španjolske.

Pandemija je pokrenula i globalni rast cijena suncokretovog ulja. Rat u Ukrajini samo je pojačao taj trend. Mnogi su alternativu vidjeli u palminom ulju. No Indonezija, u kojoj se proizvode čak 60 posto ukupne svjetske proizvodnje palminog ulja, krajem prošlog mjeseca zabranila je izvoz, potvrdio je predsjednik Joko Widodo.

Na taj je način želio zaštititi siromašne građane od divljanja cijena palminog ulja. Ali stručnjaci upozoravaju da bi se to moglo osvetiti kroz rast cijena niza drugih proizvoda diljem svijeta, a koje Indonezija uvozi. Procjenjuje se da se palmino ulje može naći u gotovo pola proizvoda na policama trgovina, od prehrambenih proizvoda do kozmetike.

A zbog rata u Ukrajini, cijene ne samo ulja, već hrane općenito, drastično rastu. Prema podacima UN-ove organizacije za hranu i poljoprivredu, u ožujku ove godine, bile su najviše u povijesti i čak za trećinu više nego u ožujku 2021.

