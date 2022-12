Skijaši su u niskom startu. Već s prvim danom nove godine mnogi će se preseliti na popularna europska skijališta koja su i sve skuplja. Ali - cijene, čini se, Hrvatima nisu problem - aranžmani su "planuli".

Snježne radosti su i sve skuplje radosti. Ali Hrvati su izgleda voljni platiti.

"Ono što nas ove godine svakako veseli to je da smo došli na razinu 2019. Neke od naših članica su čak i prešle, radili su bolju prodaju aranžmana za snijeg nego u 2019.", kaže Tomislav Fain, iz udruge putničkih agencija.

I skijaška oprema ide kao po traci. U koje god smo skije pogledali u jednom servisu - rezervirane su.

"Posla ove godine ima zaista puno. Veći je pritisak na iznajmljivanje i jako veliki na servis. Ali, u odnosu na zadnje dvije godine, posla ima preko glave", rekao je Ivica Franjko, vlasnik ski servisa.

Oprema za odrasle, djecu - sve ide, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Za malu djecu se uzima u pravilu za tjedan dana. Košta nekih 340 kuna za sedam dana, 400 za nešto veću djecu i cijena za odrasle je od 500 kuna na gore", dodaje Franjko.

A kad smo kod cijena - ove godine ih je energetska kriza fino zapaprila. Ovise o željama i tome kamo idete. I o dubini džepa. No, uzmimo za primjer četveročlanu obitelj. Sedam dana uživanja u Austriji u hotelu s tri zvjezdice s doručkom i večerom stoji oko 1500 eura, kad na to dodate najam opreme, skijaškog odijela, ski passa može se popeti do poprilično visokih 4000 eura. Željko je nedavno bio u Italiji, a sad se sprema u Austriju.

"Nešto malo jeftinije je bilo prijašnjih godina, ali to je tak. Nema puno izbora. A mora se jednom i počastiti! Jednom godišnje si možemo to priuštit, a uostalom za šta radimo!?", kaže Željko iz Samobora.

Austrija je najskuplja. Francuska trenutačno najpovoljnija. Popularne su još Slovenija, Italija i BIH. S Kronplatza se javio Kristijan.

"Staze su prekrasno uređene kao što njima i priliči, vide se još ove trakice. Sutra 1.1. 2023. očekujemo veliki broj hrvatskih skijaša na ovim prekrasnim padinama", kaže Christian Tominić, instruktor skijanja.

"Tu smo negdje oko 200.000 Hrvata koji će ove godine otići na skijanje. S tim da to nije samo ova dva tjedna nego od početka do kraja skijaške sezone", kaže Fain.

Kao i za sve ostalo, vrijedi ona - tko voli, nek izvoli.

