Stanari Prečkog, kojima je prošlog petka bomba raznijela stubište, dizalo i privatnu imovinu, vape za pomoći.

Privremeno su pokrpane stepenice i ulazna vrata, a cijeli vikend bili su bez plina i tople vode. Gradonačelnik Milan Bandić obećao je pomoći no stanare nije posjetio.

Neki od stanara zgrade u Prečkom do svog stana od petka pješače 141 stepenicu. Okno dizala stradalo je u eksploziji, a kad će popravak još ne znaju.

Igor, jedan od stanara, kaže da njemu nije problem. "Ali ima ljudi koji su stariji, koji nemogu, koji su na 6 katu, 7, 8, gore na devetom sa djecom, to je problem", kaže Igor.

Ona i ostali stanari te zgrade vikend su proveli bez plina i tople vode, pa su se snalazili kako je tko mogao. Igor je od prijatelja posudio kuhalo na struju i malu grijalicu da bi mogli malo ugrijati stan i nešto skuhati djeci i sebi.

Stanar Igor (Foto: Dnevnik.hr)

Plinara je tek danas izašla na teren. Zamijenjeni su brojači, pušten plin. Isti problem, ni krivi ni dužni, imali su i stanari susjednog ulaza. Marina nam priča kako je Gradsku plinaru kontaktirala još u petak, no umjesto tople vode dobila je hladan tuš.



"Oni su rekli u tom trenutku, oko 16 sati, da više ne rade, da ne rade ni za vikend i da ćemo, ako imamo sreće, plin dobiti tijekom idućeg tjedla", kaže Marina, dodajući da su iz Plinare inzistirali da se po haustoru mora platiti 5000 kuna da bi im se opet pustio plin.

Dio stanara zato sumnja da će se sanacija štete brzo riješiti. U srijedu će upravitelj zgrade sa stanarima održati sastanak.

Ne dobiju li zeleno svijetlo za obnovu od osiguranja, stanari najavljuju kako će financijsku pomoć tražiti od Grada.

Kad se u petak dogodila eksplozija usred noći je uz hitnu pomoć na teren izašao i Ured za upravljanje hitnim situacijama. Gradonačelnik je pak u subotu najavio pomoć. No od tad iz Grada ni traga ni glasa.

Tko će platiti popravak?

Pa pred stanarima oštećene zgrade još je puno borbi. Još uvijek nije jasno što će točno osiguranje priznati, a što neće. Upravitelj zgrade u petak nam je poručio kako stanari mogu očekivati da će im oštećenja na zajedničkim prostorima biti riješena, dok će trošak popravka u svojim stanovima snositi sami.

Međutim, danas je stanare svih stanova posjetila komisija koja je popunjavala prijavu štete, no još će se načekati prije nego li vide konkretne pomake.

Naime, prema Zakonu policija najprije osiguravajućim kućama treba dostaviti zapisnik kako bi se utvrdio uzrok štete. Za sad iz policije ne otkrivaju ni jesu li otkrili počinitelja, poznato je tek da je više osoba dovedeno na razgovor no nije precizirano jesu tamo bili u svojstvu osumnjičenika. Sve to brine stanare jer nitko nije siguran kako će eksplozija biti okvalificirane jer terorističke napadi ne podliježu osiguranju.

Bandić izbjegava odgovoriti

Zato nestrpljivo čekaju i potez Grada, osobito nakon što je gradonačelnik Bandić najavio da će pomoći. No on ovdje još nije bio, poslijepodne provodi u Mariji Bistrici, gdje smo ga tražili za izjavu. No, na ta pitanja nije htio odgovoriti, već je samo dometnuo da će "o tome razgovarati u Zagrebu".

Milan Bandić (Foto: Dnevnik.hr)

Tražili smo danas za pojašnjenje i Ured za upravljanje u hitnim situacijama, no oni su nam se zahvalili rekavši tek kako su svoj dio posla obavili i da je sad sve na policiji.

Stanarima ove zgrade je činjenica da žive na 8 ili 9 katu bez lifta, do čijih stanova vode stepenice s rupama, ovo hitna situacija i svaka pomoć bi im dobro došla, pogotovo nakon što je najavljena.

S druge strane treba se prisjetiti kako je gradonačelnik Bandić nakon svake pucnjave u gradu odmah jurio na teren tvrdeći kako se sigurnost u Gradu Zagrebu piše velikim slovom, premda pritom nije bilo stradavanja imovine, dok sad od odgovora bježi. A novca ima.

U gradskom proračunu postoji fond za krizne i nepredvidive troškove no taj se novac troši na prvomajski grah i sportske udruge. Pitanje je hoće li i na lift u ovoj zgradi.