"Sve zanima hoće li i dalje biti na čelu važne državne tvrtke nakon niza afera": Stigla optužnica protiv šefa HEP-a Barbarića

Prvo je stigla presuda, a za njom vrlo brzo i optužnica. Splitski DORH, šefa HEP-a Franu Barbarića tereti da je bespravno gradio na zaštićenom obalnom području: od vile, pomoćnog objekta do bazena i zidova.

Čelnik HEP-a sve je napravio bez dozvole, tvrde tužiteljstvo i sud. Kaznene odgovornosti sam se Barbarić dotaknuo u priopćenju poslanom prije optužnice, a nakon što je Upravni sud odbio njegovu žalbu i donio odluku o rušenju.

"Svoju sam obranu iznio pred nadležnim tijelima i dalje smatram da nema mjesta nikakvoj kaznenoj odgovornosti jer je riječ o rekonstrukciji obiteljske kuće koju je sagradio moj djed, a za koju imam sve potrebne dokumente i papire", naveo je u priopćenju.

Barbarić poručuje kako će o vlastitom trošku srušiti objekt te da će uložiti žalbu Visokom upravnom sudu, koja u ovom slučaju ne odgađa rušenje. Dobije li spor tražit će naknadu za rušenje. Odluku Upravnog suda komentirali su danas i članovi Vlade.

"Na tom primjeru se pokazuje da pravna država funkcionira, a kako to njemu sve skupa izgleda to morate njega pitat, meni ne izgleda dobro", kaže Oleg Butković, potpredsjednik Vlade.

Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, ovako je komentirala odluku: "Ja ne znam ništa o tome osim da se svatko treba držati zakona bez obzira na kojoj je poziciji".

Reagirala je i saborska oproba, koja se čudom čudi da još nije smijenjen.

"Glavna stvar je da kad to usporedite s običnim ljudima, koji nemaju naziv Frane Barbarića koji člansku iskaznicu u vladajućoj stranci i koji nemaju zaštitu hvarskog kartela na čelu s Plenkovićem, u trenutku kada dobijete rješenje inspektorata, od dva tjedna do mjesec dana vama se kuća ruši i kada je frane Barbarić u pitanju to traje mjesecima", rekao je Mostov Zvonimir Troskot.

"Da se radi o nekom prosječnom građaninu ja vjerujem da bi ta vila bila po kratkom postupku srušena,očito ne vrijede ista pravila za moćnike i obične građane kod poštivanja zakona", rekla je SDP-ova Sabina Glasovac.

Kao čelnik HEP-a Barbarić je preživio aferu oko prodaje viška plina za eurocent HEP-ovoj konkurenciji. Afera sa bespravnom gradnjom nadovezala se na taj slučaj. Premijer je o tome slučaju govorio da ništa ne zna.

"Čeka se reakcija iz HDZ-a"

Reporter Ivan Kaštelan izvijestio je o ovom slučaju za Dnevnik Nove TV.

"Više od pola godine od izbijanja ove afere uspio je Frane Barbarić izdržati sve udarce i ostati na čelu velike državne tvrtke, ali danas je ipak doživio dva velika poraza. Nije ovo bio dobar dan za šefa HEP-a jer je dobio i odbijenicu suda, a potom je i Općinsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu zbog bespravne gradnje.

Pratimo u Dnevniku Nove TV ovu priču od početka u svibnju. Iako je bilo sasvim izvjesno da vila koju sada Barbarić ima na Hvaru većih gabarita u odnosu na nekretninu koja je na tom mjestu postojala ranije, od je cijelo vrijeme tvrdio da će dokazati da je sve uredno.

Pročitajte i ovo PROTUPRAVNA GRADNJA Podignuta optužnica protiv predsjednika uprave HEP-a Frane Barbarića

Provodili su se izvidi oko toga kako je dobio priključak za struju na nekretnini koja nije imala potrebne dozvole. Čak i kad je prije mjesec i pol ispitan tu u splitskom DORH-u tvrdio je da će vrijeme pokazati da je u ovoj priči sve uredno.

Čeka se reakcija iz HDZ-a, jer stiže i superizborna godina pa sve naravno zanima hoće li svog člana ostaviti na čelu važne državne tvrtke nakon niza afera, i u konačnici s optužnicom zbog koje mu prijeti i zatvorska kazna", poručuje Kaštelan.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.