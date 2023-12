Podignuta optužnica protiv predsjednika uprave HEP-a Frane Barbarića

Mediji su još u svibnju otkrili da je Frane Barbarić na poljoprivrednom zemljištu na Hvaru sagradio vilu za koju je tvrdio da je rekonstruirao stari objekt zbog čega mu nije bila potrebna građevinska dozvola.

No, da to nije istina potvrdili su u Odjelu za graditeljstvo Splitsko-dalmatinske županije. Otkriveno je ne samo da je sagradio objekt već i da je u novim gabaritima, izmijenjen mu je krov, promijenjen okoliš i dodatno izgrađen bazen te kućica.

Prije podizanja optužnice Upravni Sud donio je odluku o rušenju bespravno sagrađene vile na Hvaru. Od trenutka kada je otkriveno da bespravno gradi vilu prošlo je više od pola godine, tijekom kojih je Barbarić ignorirao tri rješenja Državnog inspektorata o rušenju i izbjegavao platiti 30 tisuća eura kazne.

Sada je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv Frane Barbarića.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je 1. prosinca 2023., podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1966.) zbog počinjenja kaznenog djela protupravne gradnje iz članka 212. Kaznenog zakona/11.

Okrivljenog 57-godišnjaka tereti se da je od ožujka 2022. do svibnja 2023. godine, na otoku Hvaru, u Zastražišću (uvala Sinjava), kao investitor izvodio građevinske radove protivno odredbi članka 106. Zakona o gradnji, izvan građevinskog područja koje se sukladno Prostornom planu uređenja Općine Jelsa nalazi u zaštićenom obalnom području mora, koje je na temelju članka 45. stavka 1. i 3. Zakona o prostornom uređenju područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Tereti ga se da je bio svjestan da se radi o zaštićenom obalnom području mora od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i da prethodno nije ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Okrivljeniku se stavlja na teret da je tako izgradio: stambenu zgradu (prizemlje i prvi kat); građevinu (prizemlje sa dvostrešnim krovom); preljevni bazen sa strojarnicom te cisternom za vodu; kameno betonski zid u nastavku kojeg je izgradio i stepenište; kameno betonski potporni zid (oko strojarnice na zapadu te uzduž strojarnice, bazena i cisterne sve do kraja čestice) na čijem kraju je izgradio stepenište s podestom", naveli su u priopćenju.

Reakcije vladajućih i oporbe

"Glavna stvar je da kad to usporedite s običnim ljudima, koji nemaju naziv Frane Barbarića koji člansku iskaznicu u vladajućoj stranci i koji nemaju zaštitu hvarskog kartela na čelu s Plenkovićem, u trenutku kada dobijete rješenje inspektorata, od dva tjedna do mjesec dana vama se kuća ruši i kada je frane Barbarić u pitanju to traje mjesecima", rekao je Mostov Zvonimir Troskot.



"Da se radi o nekom prosječnom građaninu ja vjerujem da bi ta vila bila po kratkom postupku srušena,očito ne vrijede ista pravila za moćnike i obične građane kod poštivanja zakona", rekla je SDP-ova Sabina Glasovac.



"Na tom primjeru se pokazuje da pravna država funkcionira, a kako to njemu sve skupa izgleda to morate njega pitati, meni ne izgleda dobro", kaže potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

