O stanju u socijalnoj skrbi idućeg će se tjedna raspravljati na sjednici saborskog Odbora. Do tada bi trebao biti poznat rezultat stručnog nadzora u Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška, koji će otkriti tko je odgovoran za smrt dvoipolgodišnje djevojčice.

Nakon tragedije, sve mane sustava izlaze na vidjelo, a svoja iskustva su podijelili udomitelji i posvojitelji.

Mijenjaju se Vlade, ministri, a lista imena djece koja čekaju posvajanje nikad dulja. Nikad dulji popis potencijalnih udomitelja i posvojitelja.

"Djetetovo mjesto je u toploj i brižnoj obitelji", smatra udomiteljica i posvojiteljica Margarita Vržina. Tom se mišlju Vržina vodila kada je odlučila postati udomiteljica. Na tom putu sustav joj nije bio saveznik.

"Kada je došlo dijete od dvije godine, nisam imala pravo na pravi rodiljni dopust s naknadom kako zaposleni roditelji imaju, nego sam, da bih se posvetila djetetu, morala dati otkaz", dodaje Vržina.

No nije se obeshrabrila. Odlučila se na posvojenje. Bitka s birokracijom trajala je tri i pol godine. "Treba ubrzati te procese", smatra Vržina.

"Bilo bi poželjno da je udomitelj i posvojitelj pa da dijete ostane u toj obitelji", navodi Vržina.

Problem posvojiti i udomiti dijete

Marina Novaković Matanić je tradicionalna udomiteljica. Bavila bi se time možda i profesionalno, što je zakonom omogućeno, ali ne zadovoljava kriterije.

"Zato što se traži visoka stručna sprema, točno određene struke da ja poželim biti profesionalni udomitelj, ja sam završila srednju medicinsku školu", navodi Novaković Matanić.

"I ja ne mogu biti profesionalni udomitelj, što je apsurd", dodaje Novaković Matanić.

Za profesionalnog udomitelja i plaću do 6500 kuna, nitko se nije javio. Marina je i dalje zaposlena, a financiranje uzdržavanja gotovo u potpunosti pada na njezina leđa.

"Kao tradicionalni udomitelji imamo naknadu 2000 po djetetu i 850 kuna nama kao udomiteljima je naknada", objašnjava Novaković Matanić.

Spori sudski postupci

Problem je i udomiti dijete. Sudovi nerijetko postupaju mimo procjene i mišljenja Centara pa ne izdvajaju djecu.

"Sudski procesi traju od nekoliko mjeseci do nekoliko godina", dodaje Novaković Matanić.

"Često se radi i svaljuje krivica na Centre. Nisu oni krivi samo, njih je stvarno malo", objašnjava Novaković Matanić. Postupci su spori, a djeca ispaštaju.

"Dosta djece dolazi ovdje i često ostaju i po nekoliko godina da se ne rješava njihov status", kazala je ravnateljica Dječjeg doma Zagreb Jasna Ćurković Kelava.

"Što nama znači godina-dvije, ali možete zamisliti što to znači djetetu koje je izdvojeno s godinu dana iz biološke obitelji i čeka tri godine da bude posvojeno. To znači da je njegove četiri godine života prošlo u sustavu", rekla je Dorja Mučnjak iz Udruge Adopta.

I to nikako nije najbolji interes djeteta. Premijer Andrej Plenković na to poručuje: "Ukoliko postoje uska grla koja usporavaju proces udomiteljstva - to treba promijeniti".

Promjene se najavljuju godinama, ministri se mijenjaju, a pomaci se ne vide.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr