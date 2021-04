Smrt dvoipolgodišnje djevojčice iz Nove Gradiške ujedinila je Hrvatsku u tuzi i boli.Ispred bolnice u Klaićevoj građani spontano pale svijeće i ostavljaju poruke. U njezinim posljednjim satima života jučer su je posjetili bivši udomitelji - kojima riječi danas - teško prelaze preko usana.

Tuga u očima bivšeg udomitelja preminule djevojčice ne može se opisati riječima.

"Našeg djeteta nema, i to je... nema, nema. Da smo znali, da su nam je vratili nazad, ja bih je primio uvijek", govori shrvano.

Za njezinih posljednjih sati života, sa suprugom ju je posjetio u bolnici.

"Pao sam na koljena, nisam mogao. Nisam mogao, nisam mogao ništa, od muke od jada. Ne znam što je. Supruga ju je malo podragala po licu, mislila je sad će otvoriti okice one male, al' ne, nema ništa, rek'o pogledat će nas bar malo, međutim ništa, ne...", dodaje.

Prerani i nečovječni odlazak malene oplakuje cijela Hrvatska. Ispred Klaićeve bolnice emotivno. Građani ogorčeni zazivaju promjene.

"To treba najstrožije kazniti, pa ja sam plakao", rekao je Dabro.

"Ja sam djeda, imam petero unučadi", govori Dragutin. Kroz plač priznaje kako ga je sve teško pogodilo.

Svijeća je zapaljena i na splitskom Peristilu.

"Ja se stvarno nadam da će život ove curice bit simbol za promjenu jer niti jedno dijete... uh... Niti jedno dijete ne zaslužuje da živi u nasilju", kaže Gordana iz Splita.

Shrvani i liječnici koji su se borili za njezin život.

"Nadamo se da je naša mala pacijentica našla utjehu u vječnosti gdje će biti sigurnija i sretnija nego ovdje", kazao je Goran Roić, ravnatelj Klaićeve bolnice



"Zapravo učinila je možda nešto da se osvijesti ta socijalna briga o onima koji su ranjivi. A što se tiče ovog našeg dijela. Ona će donirati organe i spasit će neke druge živote", kaže Karmen Kondža, pedijatrica na odjelu intenzivnog liječenja.



Putem Eurotransplanta, srce i bubrege primit će djeca u Mađarskoj, a jetru četvero-godišnjak iz Njemačke.

"To je jedino nešto lijepo iz svega što će netko još živjeti. Možda upoznam nekad, danas sutra tu djecu, pa da vidim možda to nešto bude. Znam da to nekad se tako zna pa se onda upoznaju“, kaže udomitelj malene.

Prerano oduzet život mora biti apel da sustav treba mijenjati. Zaziva to i poruka koju je netko ostavio ispred bolnice:

"Oprosti nam što trpimo ovu državu koja ne štiti najmlađe i najslabije."

Umjesto zagrljaja, dobivala je batine

Već više od 24 sata građani dolaze pred Klaićevu i pale svijeće za djevojčicu koja je umjesto zagrljaja i osmijeha dobivala batine od kojih je u konačnici i preminula. Civilne udruge prstom upiru u sustav. Sutra će premijer Plenković i ministar Aladrović u Banskim dvorima primiti inicijativu Moramo vam nešto reći. Iznijet će devet ključnih problema, ali i neka rješenja. Među ostalim traže hitno osnivanje nadzornih tijela, sastavljenih od socijalnih radnika, medicinskog osoba i psihologa. Na teren bi izlazili bez najave, što sada nije slučaj. Oko 13 sati ministar Aladrović trebao bi primiti inicijativu Spasime. Više od 20 posto djece u Hrvatskoj je fizički zlostavljano. O šokantnim brojkama govori se, čini se, samo kad se dogodi ovakva trageijda.



