Zakuhtava se borba za Pantovčak: Pogledajte kako kandidati pokušavaju doći do glasova

Jedni obilaze Hrvatsku, drugi su aktivni na društvenim mrežama, a treći se zalažu za kvalitetan sadržaj. Svaki od predsjedničkih kandidata odabrao je svoj smjer za kampanju.

Nedjeljno jutro predsjednik u Pregradi. Osim nošnji, pokazali su mu Zagorci - što se u berbi jelo i pilo.

Omililo se predsjedniku čini se Zagorje. U subotu je posjetio Zlatar, a u nedjelju Pregrada. Strpljivo je pozirao i fotografirao se svako malo. Snimali su ga, ali i on je snimao njih.

Dragan Primorac u to vrijeme bio je na grahu na proslavi dana Bjelovara. Kampanja još nije počela, ali i on već ozbiljno obilazi Hrvatsku od sjevera do juga.

"Teren vam je kao jedan val kao je dan plimni val dobrote. Ljudi koji žele drugačiju Hrvatsku, Hrvatsku istine morala i zajedništva što će nas pokretati, a ne razlog zbog čega će te nekog vrijeđati, omalovažavati i kažnjavati", rekao je Primorac.

Ivana Kekin bira drugu strategiju. Nije toliko na terenu, ali je na društvenim mrežama. Pohvalila se kulinarskim umijećem.

Red kuhanja red političkih poruka.

"Ovo je potpuni zen od procesa koji se može dobro iskoristiti za smišljanje replika HDZ-ovim ministrima u Saboru. Skuhate gyoze pa ih par minuta zapržite na tavi. One su blagi odmak od tradicije koje trebate probati i na izborima", poručila je svojim pratiteljima Kekin.

Marija Selak Raspudić iza sebe nema stranku, kaže, pa tako ni proračunski novac. No uskoro i ona kreće s tematskom kampanjom.

"Prije svega kampanja je sadržaj. Ovo sve ostalo je dodatak. Bitna je osoba, a ne da nedostatak kvalitetne osobe kitimo sa svim dodatnim sadržajem da bi je lakše prodali. E pa na to ne bi htjela pristati", rekla je Raspudić.

A s kakvim sadržajem i kampanjom će izaći Branka Lozo, kandidatkinja stranke Domino, tek će se vidjeti.

"Izgleda da pet godina mandata nije bilo tinte i sad ova dva mjeseca stižu dopisi. Ono što duboko vjerujem je da će dijalog riješiti probleme, ali dijalog u dva mjeseca je čisto politikanstvo", rekao je Primorac.

"Kako mi možemo garantirati sigurnost našim građanima kada vidimo da je cijela linija zapovijedanja posvađana. Što da sutra bukne rat? Pa oni se ne mogu dogovoriti niti oko jednog sastanka, kakva je to poruka o našoj sigurnosti u našem okruženju?", zapitala se Selak Raspudić.

"Trebamo se brinuti i odgovorno pristupiti pitanjima vojske. Kao što sam rekla, treba jačati profesionalnu vojsku, jačati vojni rok, ali mi osim tih ugroza imamo stvarne ugroze koje su već tu - od klimatskih promjena, poplava požara, kojima se nitko ne bavi", rekla je Kekin.

