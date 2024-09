Ivana Kekin najavila borbu za Pantovčak: "Kada sam razmišljala o kandidaturi, stalno sam se vraćala na jedno pitanje"

Ivana Kekin je službeno odabrana za kandidatkinju stranke Možemo! na nadolazećim predsjedničkim izborima, nakon čega je u Zagrebu predstavila svoju kandidaturu.

"Kada sam razmišljala o kandidaturi i o ulozi predsjednika, stalno sam se vraćala na jedno pitanje: Imamo li mi državu kakvu trebamo, je li to država kakvu smo ju zamišljali i je li to država kakvu želimo? Sigurna sam da nisam jedina koja je postavila to pitanje i da se to pita većina naših građana, u situacijama kada se njihovo dijete ne može priuštiti ni da renta stan, a kamoli da ga kupi, kada godinu dana čekaju na neku pretragu, kada gledaju da se nešto što je zajedničko čerupa i odlazi u privatne džepove", rekla je na početku obraćanja na konferenciji za medije.

"Premijer i ministar i njihov kandidat slikaju se kraj skupocjenih aparata u privatnim klinikama koje su sklopile ugovore s HZZO-om i ono što je naše izvlače u privatni džep", dodala je.

Osvrnula se i na upravljanje javnim dobrom te pravima žena.

"Ako država nije u stanju ispuniti osnovne zadatke, čemu onda služi? Dosadašnji predsjednici nisu se posvećivali tim vrijednostima. Ja sam kandidatkinja zelene ljevice i to ne samo sa stranačkog aspekta, nego iz vrijednosnog aspekta. Zastupam vrijednosti zelene ljevice jer smatram da su to vrijednosti koje građanima donose bolji život", ustvrdila je predsjednička kandidatkinja Možemo!

Nakon uvoda je odgovarala na pitanja novinara te je upitana koji je cilj njezine kampanje.

"Prema anketama sam bila četvrta prije nego što je stranka istaknula moju kandidaturu. Ja ih ne bi uzela u obzir i one će se mijenjati. Na izborima smo bili bolji nego što su nam ankete predviđale. Kampanja će biti aktivna, bit će me posvuda, mogu obećati građanima da ću doći gdje god me pozovu, ali i gdje me ne pozovu. Ući ćemo u drugi krug i pobijediti", najavila je.

"Trenutno je prema anketama najjači aktualni predsjednik Zoran Milanović. To je do sada uvijek tako bila u anketama pa je aktualni predsjednik samo jednom dobio novi mandat", dodala je odgovarajući na pitanje koga očekuje u drugom krugu.

Osvrnula se na potencijalnu suradnju s premijerom Andrejom Plenkovićem.

"Inzistirat ću da otvaramo postavljamo pitanje što je javni interes upravo onda kada HDZ-u to ne odgovara. Ako će on biti u stanju pristati na dijalog, onda ćemo moći razgovarati", zaključila je.

