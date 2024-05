Svaki Hrvat godišnje baci 71 kilogram hrane: "To nije samo štetno za okoliš, nago i za kućni budžet. Gubite novac koji ste mogli iskoristiti za plaćanje režija"

"Niz godina se bavimo temom zero waste. Kao škola koja obrazuje ugostiteljski kadar, kuhare i slastičare, primijetili smo da je to područje važno za naše učenike, kako bi stekli dodatna znanja i vještine koje će kasnije, nakon završenog obrazovanja, primijeniti u svom radu", rekla je za Hinu Brigita Jerić, socijalna radnica i projektna menadžerica u Centru Slava Raškaj.

U Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, učenici završnih razreda strukovnih usmjerenja pripremali su ručak po principima zero food waste filozofije. Na taj je način otvorena nova sezona edukativne inicijative "Biraj zeleno".

Korisnici Centra na ovakvim radionicama dobivaju znanja po kojima se ističu među drugim mladim kuharima, koji možda nisu educirani o tim temama.

"Naš centar Slava Raškaj unazad deset godina sudjeluje u raznim programima koji se financiraju iz europskih fondova, a bave se zero waste filozofijom. Jedan od njih je Zero Waste Catering Lab u koji je bilo uključeno šest zemalja, gdje smo zajedno oformili i kurikulum zero wastea za kuhare i slastičare", rekla je.

S obzirom da se školska zgrada u Ilici obnavlja nakon potresa, Centar Slava Raškaj dobio je donaciju od 20.000 eura za opremanje kuhinje i slastičarskog kabineta. Poduke o štetnosti bacanja hrane potrebne su i ostalim učenicima i mladima, smatra Jerić.

"Postoji puno načina kako svakodnevnim aktivnostima mladi mogu doprinijeti promjenama i zaštiti okoliša", dodala je.

Donaciju od 20.000 eura uručio je direktor Nestlea za Hrvatsku, BiH i Sloveniju Laurentiu Florin Dimitriu. Suradnja s Centrom Slava Raškaj nastala je tijekom prošlosezonskih zero waste radionica namijenjenih za građene, rekao je.

Na globalnoj razini trećina proizvedene hrane završi u otpadu

"Na globalnoj razini, jedna trećina proizvedene hrane završi u otpadu. U Hrvatskoj svake godine jedna osoba baci 71 kilogram hrane. To nije samo štetno za okoliš, nago i za kućni budžet. Gubite novac koji ste mogli iskoristiti za plaćanje režija, na primjer", izjavio je direktor Nestlea.

Radi širenja edukacije o održivoj budućnosti s manje otpada, inicijativa "Biraj zeleno" ima podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva poljoprivrede.

Ručak u Centru Slava Raškaj bio je prilika da mlade generacije nauče kako postati vrhunski kuhari koji primjenjuju zero waste pravila, dodao je Florin Dimitriu.

Učenici su također naučili neke nove zanimljive tehnike i recepte, poput kreme od cvjetače za desert, naglasio je chef Mario Mandarić koji je vodio današnju radionicu.

"Prije se na zero waste nije toliko pazilo. Ali, govoreći iz svoje perspektive, zero waste je ono što nas gura da budemo kreativni. Mi imamo sezonske jelovnike koje mijenjamo s godišnjim dobima. Kad složimo jelovnik, onda gledamo kakvog otpada imamo od kojeg jela, nakon čega modificiramo jelovnik da bi iskoristili sve što ostaje", rekao je Mandarić.