Predah od vrućine u ponedjeljak se tražio - u moru, rijekama i jezerima. Novi toplinski val ponovno je donio visoke temperature.

Tražio se u ponedjeljak spas od vrućina u moru, rijeci, na jezeru, ali i u hladu i pod šeširom. Jer novi je toplinski val sa sobom donio i visoke temperature. ''Pretoplo, ne znam što da kažem'', rekao je Branislav iz Pule. Uz cestu i na suncu postaje neizdrživo. ''Odmaramo se, idemo malo u hladovinu svako toliko, pijemo vode... Kape na glavu, ako se može zbog ovoga šljema. Naporno je, podosta naporno'', priznala je Olja Čakić, radnica u komunalnom poduzeću.

Naporno je i liječnicima. Pulska hitna služba u danima kao što je ovaj posla ima više za oko 30 posto. ''Najčešće su to različite vrtoglavice, gubitak svijesti, glavobolje, nekakve temperature koje se dobiju, mučnine, povraćanje, napadi nekakvi, tipa konvulzija'', navela je Gordana Antić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije za Dnevnik Nove TV.

I kako te dijagnoze ne bi bile vaše, pozivaju liječnici, ne izlazite od 10 do 16 sati ako ne morate, pijte dovoljno tekućine, kao i one s elektrolitima, nosite prozračnu odjeću, sklanjajte se sa sunca i zaštitite glavu. Ali, napominju, i pazite što jedete, izvijestila je reporterka Lina Dollar za Dnevnik Nove TV.

''Svakako bih preporučio da se držimo mediteranske prehrane, znači lako probavljive i sezonske namirnice. Neke stvari koje bi trebali izbjegavati su recimo alkohol, kava, jako zaslađena pića i neka hladna pića'', pojasnio je nutricionist Branko Marković.

Zbog naglih promjena temperature, more cvjeta. Ne izgleda lijepo, može smrditi, ali, tvrdi Daniela Marić Pfannkuchen - za čovjeka nije opasno. ''Nije toksično. Jedino je neugodna pojava za oko, i prilikom plivanja vam se lijepi za kožu'', istaknula je Marić Pfannkuchen.

Upozorenja liječnika

''U ponedjeljak je za većinu Hrvatske upaljen žuti meteoalarm. Doista je vruće, osobito na užarenom zagrebačkom asfaltu, gdje je uz Knin danas bilo najtoplije - 35, a u utorak će biti još toplije. DHMZ je za utorak upalio narančasti alarm za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju. Liječnici upozoravaju - vrijeme može biti vrlo opasno, pridržavajte se mjera. Izbjegavajte izlazak na sunce od 10 do 17 sati, osobito stariji i najmlađi.

Treba biti oprezan i s klimom, bez koje se ne može, ali treba imati na umu da su velike razlike u temperaturi kad se ide unutra-van ono što stvara probleme. Najidealnije bilo bi rashladiti prostoriju ili automobil na sedam stupnjeva manje od vanjske temperature, nikako jače. Ukoliko nekome u vašoj blizini pozli - vjerojatno je doživio toplinski udar.

Premjestite osobu u hlad, rashladite ju hladnim oblozima dok mu se tjelesna temperatura ne spusti i pokušajte stvoriti umjetni vjetar mahanjem lepezom, papirima ili što već imate. Vrijeme može biti opasno pa opreza nikad dosta'', rekao je reporter Dino Goleš u Dnevniku Nove TV.

Oprez na plaži

''Kada su vani ovako ekstremno visoke temperature, i kada na plaži boravimo na suncu duže vremena, ne smijemo skočiti naglo u vodu. Treba u more ulaziti postupno, kako bismo izbjegli temperaturni šok. Jer, upozoravaju, kod naglog skoka u hladnu vodu i zbog velike promjene temperature dolazi do skupljanja krvnih žila i može doći do kratkotrajnog gubitka svijesti i na kraju do utapanja. Posljednjih smo dana, nažalost, bili svjedoci više utapanja na ovom području.

Temperature u utorak idu gore, a liječnici pozivaju da oni koji ne moraju - ne putuju, a ako već moraju, da to odrade u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima kada temperatura bude niža, i da budu pažljivi s klimom u autu. Razlika neka bude oko pet, šest stupnjeva, a prije izlaska iz automobila postupno bi se temperatura trebala podizati dok ne bude što bliža vanjskoj'', pojasnila je Lina Dollar.

