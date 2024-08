Njima je svaki dan pitanje života i smrti, a sustav i dalje šteka: "Neki pacijenti propadnu u rupu sustava", Beroš: "Radi se o iznimkama"

Od sumnje do operacije u 20 dana. To je bilo prvo iskustvo s karcinomom. Ali Sanja kaže, poslije je bilo i čekanja. I nije jedina.

"Pogotovo kod onkoloških pacijenata koji su prošli taj ciklus, a prošli kemoterapije i zračenje i imaju nuspojave, za daljnje pretrage postoje problemi kod čekanja drugih pretraga. Ja sam isto čekala da dođem na red za godinu dana s nuspojavama i bile su sumnje", prisjetila je Sanja Šutej iz Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Zagreb.

Sada za sve onkološke pacijente i one sa sumnjom na rak postoji onkološka uputnica s kojom se do prvog pregleda dolazi u roku od 7 dana. Ona postoji od početka godine, ali kao da to ne znaju svi. Pa se događa da pacijenti s karcinomom na prvi pregled čekaju mjesecima.

"Događa se da ljudi jednostavno propadnu kroz rupe, ajmo tako reći, i da su prepušteni sami sebi", objašnjava Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

Do sada su izdane 534 onkološke uputnice. Iz KBC-a Rijeka, gdje je projekt započeo, kažu kod njih se na red dolazi gotovo odmah.

"Prosjek od 3,58 dana do prvog pregleda tako da smatramo da je to relativna novost i da treba poraditi na popularizaciji", rekao je Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka

Dok u Rijeci funkcionira, u drugim krajevima zapinje. Svjedoče to liječnici obiteljske medicine koji pacijentima izdaju onkološku upitnicu.

"Nije bilo edukacije, nije bilo razgovora, dogovora, imamo situacije da u mnogim kliničkim centrima niti ne znaju da postoji, i onda naravno mi sa naše strane ne možemo uputiti prioritetno", objasnio je Leonardo Bressan iz KOHOM-a.

To su iznimke, kaže ministar Beroš.

"Svi ravnatelji su obavješetni da moraju dati određeni broj termina na raspologanje za korištenje onkoloških uputnica, obiteljski liječnici moraju koristiti striktno ovu novu mogućnost. Sad sve sudionike sustava trebamo dodatno upregnuti da bi se funkcioniralo savršeno, što će se i dogoditi", rekao jeministar zdravstva Vili Beroš.

Kada - ne dovoljno brzo za one kojima je svaki dan bitan.

