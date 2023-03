Na površnu izlaze novi, mučni detalji strašnog zločina u Dubravi. Ubojstvo i pokušaj samoubojstva potresli su cijeli grad. Dok susjedi još uvijek teško pronalaze riječi, policija, ali i psihijatri ispituju pozadinu tragičnog čina.

Strašno nedjeljno poslijepodne u zagrebačkoj Dubravi susjedima ne izlazi iz glave.

"Ona se bacila kroz prozor. Bacila se, ali je preživjela, a čovjeka više nema. Mlad čovjek, 55 godina", rekla je Jelena, stanovnica Dubrave.

Mnogi se pitaju što je izazvalo pomračenje uma 59-godišnje žene koja je ubila supruga, a potom pokušala presuditi i sebi.

"Da bi se ustanovilo je li netko bio ubrojiv prilikom počinjenja takvog djela postoje sudsko-medicinska vještačenja. Zahtijevaju praćenje, provjerava se medicinska dokumentacija, pacijent se pregledava. To zna trajati neko vrijeme", rekao je psihijatar Oliver Ojdanić.

Rodbina se s nesretnim muškarcem čula u petak, susjedi u šoku: "Sigurno je nekakav kaos čovjeku u glavi"

Šokantan je detalj da je u stanu boravila s beživotnim tijelom supruga. U takvim se slučajevima najčešće radi o psihičkom poremećaju, reporterki Dnevnika Nove TV Lari Švirig rekao je Ojdanić.

"U takvoj situaciji možemo govoriti o psihičkom poremećaju. Je li to tako bilo u ovoj situaciji, utvrdit će vještačenje koje će se obaviti. Nešto tu ipak nije bilo u redu s normalnog stajališta, a sa stajališta psihijatrije je sigurno riječ o nekom poremećaju", objasnio je.

Policija raspetljava slučaj

Policija još uvijek raspetljava slučaj. Zasad je utvrđeno da je žena supruga usmrtila višestrukim udarcima tupim predmetom u glavu, a kad joj je policija pokucala na vrata – skočila je s pet metara visokog balkona. Prevezena je u Kliničku bolnici Dubravu, gdje se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

Poznati detalji mučnog ubojstva u Zagrebu: Muškarca izudarala po glavi, tijelo danima držala u stanu

Neslužbeno se doznaje da je žena prije dolaska policije pokušala zataškati ubojstvo. S mobitela ubijenog supruga slala je poruke njegovim najbližima i govorila da je sve u redu.

"Ne, ne. Ja to ne mogu zamisliti. Ja mislim da je to iz filma. Ne mogu si to zamisliti, ne mogu", rekla je Zagrepčanka Sonja.

"Strašno skroz. Ne znam, sve je moguće, danas je sve moguće. Bože sačuvaj", komentirao je slučaj Drago.

Cijela je tragedija otkrivena jer je obitelj nesretnog muškarca postala sumnjičava nakon što dva dana nisu uspjeli doći u kontakt s njim.

