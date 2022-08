Stanari jedne zgrade u središtu Zagreba na svojoj su koži osjetili što znači susjed iz pakla. Godinama im jedna žena pred kućnim pragom gomila smeće, a živi u državnom stanu. Situacija je eskalirala kada su se stanari iselili zbog potresa. Više doznajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Ćorić.

Državni stan pretvoren je u malo odlagalište otpada. Problem je jer je dvorište zajednički prostor, ali njim, kažu stanari, gospodari smeće jedne osobe.

"Gospođa je napravila tu Karepovac, odnosno Jakuševac. To ti je potencijalna zaraza, zapaljivo. Sada to još možda dobro izgleda znalo je tu biti trulih paprika, mesa pečenog", navodi stanar Veljko Došen.

Pokazuje i fotografije kako je to izgledalo, kaže, prije svega nekoliko tjedana. Fotografije možete vidjeti u videoprilogu.

Zgrada je nakon potresa dobila crvenu naljepnicu, svi stanari su iselili osim nje. A dok čekaju obnovu, situacija je izmaknula kontroli.

"Nitko ništa ne poduzima, to je dvije i pol godine samo 'budemo, budemo', 'godišnji su', 'radimo'… Štakora je sve više i više. I muhe se stvaraju, mušice, katastrofa. One muhe - mesari, kako ih zovu", dodaje Došen.

Upoznati s problemom

Iz državnih nekretnina odgovaraju da su upoznati s problemom. Kažu - uputili su joj opomenu pred tužbu i zatražili da očisti ispred stana.

Kako ona to nije napravila, dodaju da su putem Državnog odvjetništva pokrenut postupak za iseljenje iz stana.



Odvjetnica Ines Margetić objašnjava da to neće ići tako brzo ako u ugovoru nema ovršne klauzule.



"Ako ne postoji takva klauzula, onda će državne nekretnine morati krenuti na tužbu za iseljenje, a nakon tužbe za iseljenje će tek moći pokrenuti ovrhu, što znači da bi to moglo potrajati i do 4, 5 godina", objašnjava.

Gospođa koja tamo živi - pred kameru ne želi, ali kaže da će nered počistiti. Stanari joj ne vjeruju.



"Ona je svaki put rekla da će to napraviti i onda dvije vrećice odnese i šest idućih vrećica donese i ponovo gomila, gomila", navodi stanarka Mirta Balog.



I za sada nitko tome ne uspijeva stati na kraj.

