Dok se čekao dolazak policije i vatrogasaca na mjesto požara na zagrebačkoj Volovčici, jedan od susjeda pokazao je hrabrost i uz pomoć aparata za gašenje pomogao držati vatru pod kontrolom.

Današnji požar koji je izbio u stanu u Kolarovoj ulici na zagrebačkoj Volovčici zasigurno bi bio puno gori da nije bilo intervencije hrabrih susjeda prije izlaska vatrogasaca na teren. Jedan od njih je i Darko, bivši profesionalni vatrogasac koji je, uz pomoć mlađeg susjeda, pomogao zadržati vatru pod kontrolom.

"To je mislim normalna stvar. Bio je još jedan susjed, mlad dečko s aparatom za gašenje. Meni je donio drugi aparat - inače, ja jesam profesionalni vatrogasac, samo što sam sad prestar za to pa to više ne radim. Ušao sam unutra i zgasio sam vatru", rekao je Darko.

Na pitanje koliko je plamen bio velik, Darko je rekao da je cijeli jedan dio stana gorio. "Vani je gorjelo, na balkonu, skoro cijeli stan. Ušao sam, normalno kad ulaziš prvo gasiš plin i struju, otvaraš vrata na kontra način da zrak ne uđe u prostoriju. Napravio sam to, onda su došli policajci, a nakon njih vatrogasci", rekao je.

"Uđete u stan, meni je bitno da nitko unutra nije bio. Inače se ne bih vraćao, ali trebao sam provjeriti. Svi su stajali vani i gledali, pomislio sam: nemojte gledati, idite unutra vidjet što je - pomozite", nadodao je Darko.