Vlada je u petak održala telefonsku sjednicu s koje je Hrvatskom saboru uputila očitovanje na Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade.

Njihovo očitovanje prenosimo u cijelosti:

''Vlada Republike Hrvatske odbija sve navode iz Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, kao neutemeljene te ističe da nema osnove za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vlade.



Prijedlog je još jedan klevetnički i nestrukturirani uradak iz redova poražene oporbe koji počiva na neutemeljenim optužbama na račun cijele Vlade i predsjednika Vlade osobno. Kao i svaka inicijativa koja ne uzima u obzir činjenice, već se oslanja isključivo na neistine i pokušaj obmane javnosti, i ova inicijativa SDP-a unaprijed je osuđena na propast.



Vlada koju predvodi Andrej Plenković nikada nije niti će štititi od kaznenog progona osobe za koje postoji sumnja da su počinile kaznena djela, što je i više nego razvidno iz postupaka koji se u mandatima ove Vlade vode pred pravosudnim tijelima.



S druge strane, poznato je da je bivši SDP-ov premijer sam priznao kako je o provođenju tajnih izvida redovito bio informiran. Takvo, protuzakonito postupanje licemjera iz SDP-a moglo je biti oportuno i samo po sebi razumljivo ako, primjerice, predsjednik Vlade nije želio da se protiv članova Vlade pokreću kazneni postupci.



No, neprocesuiranje korupcije ne znači i nepostojanje iste, već u pravilu upućuje na izostanak političke volje za borbu protiv kriminala te dovodi u pitanje neovisnost pravosudnih institucija.



U mandatima Vlade Andreja Plenkovića pravosudna tijela bila su i ostaju samostalna i neovisna o utjecaju Vlade u svom radu te se bore protiv korupcije na jedini mogući način, a to je procesuiranjem.



Nadalje, prigovori izneseni na gospodarsko i socijalno stanje u državi nisu utemeljeni na činjenicama, a uz to, imaju još i manju težinu s obzirom na to da dolaze iz redova SDP-a koji je iza sebe ostavio katastrofalne ekonomske rezultate", priopćili su.

