Protekla je polovina travnja i sad sa zadovoljstvom možemo zaključiti kako nas vremenom nije razočarao. Posvuda je bilo toplije od prosjeka, a oborinski po običaju neujednačeno. Što je najvažnije, dosad je travanj izbjegao najveće nevolje kojih se pribojavaju poljodjelci, a to su mraz i suša ili prekomjerna kišovitost. Vrijeme je bilo kako dolikuje travnju. I što drugo nego se podsjetiti na stihove hrvatskog spisatelja Milkovića i njegove pjesmice Traven: O, traven, traven, gdo ti je raven!

Sljedećih dana vremenom će upravljati lijepa i Hrvatskoj bliska anticiklona, a mrske ciklone i atmosferske fronte premještaju se daleko od nas. Sretan im put!

Današnje jutro bilo je uzorno vedro ili malo oblačno, na kopnu donekle svježe.

Sjetite se poslovice: „Po jutru se dan poznaje!" Doista, nakon današnjeg lijepoga jutra ni dan ne bi smio zakazati. To znači da će u Zagrebu i drugdje u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i ugodno toplo, s dvadesetak popodnevnih Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i toplo, ali u Osijeku ipak malo manje toplo nego u Zagrebu. Usto i malo vjetrovitije.

U Istri, na Kvarneru, u Gorskom kotaru i Lici posvuda sunčano, premda ne i posve vedro. U gorskoj Hrvatskoj popodne oko 20 stupnjeva, a u primorju i na otocima blizu ljetnih 25 stupnjeva. Ne zaboravimo ni buru, više umjerenu nego jaku, a mjestimice podno gorskih prijevoja povremeno vrlo jaku..

U Dalmaciji, uz sunčano vrijeme, popodnevna temperatura mjestimice viša od 25 stupnjeva. I more se ponegdje ugrijalo do poželjnih 18 stupnjeva, ali to će dodatno rashladnjivati umjerena bura.

Vikend na kopnu sunčan i topao, premda ujutro donekle svjež, zove vas u prirodu, u gorice i toplice, ili onamo gdje je prikladno za roštilj. U ponedjeljak u gorskoj Hrvatskoj sluti na kišicu.

I na Jadranu kao na ljetovanju. Ipak upozoravamo da ne hitate nesmotreno u prohladno more, a još više na potrebu zaštite od ultraljubičastih Sunčevih zraka, čiji je pokazatelj jakosti visok.

Bliži se Jurjevo. Prepoznat ćete ga po mirisnom cvatu jorgovana. Zbog uobičajenog zatopljenja puk mu je namijenio ulogu vjesnika pravog proljeća. To je svoje uvjerenje pretočio u izreku: Nema proljeća do Jurjeva dana, a ni ljeta do Svetoga Petra.

