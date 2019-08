Sumnjiva smrt splitskog zatvorenika. 18-ogodišnjak iz okolice Omiša, koji je zbog izazivanja požara služio kaznu od osam mjeseci zatvora, preminuo je u bolnici u koju je u komi doveden iz zatvora. Odvjetnik, kojeg je angažirala obitelj, tvrdi kako je neupitno da je došlo do određenih propusta.

Mladi zatvorenik Kristian Vukasović imao je problema sa zdravljem u splitskom zatvoru. U komi je primljen u bolnicu gdje je nakon tri tjedna preminuo. Odvjetnik, kojeg je obitelj angažirala nakon što im je sin prebačen u bolnicu, zatražio je medicinsku, ali i dokumentaciju koja se vodi za svakog od zatvorenika.

"Nakon što dobijem tu dokumentaciju i nakon što pribavim nalaz obdukcije koji je vrlo važan nalaz, smatram da ću s većim stupnem vjerojatnosti moći utvrditi gdje je i tko je počinio propust, a očito je propust počinjen, rekao je odvjetnik Vinko Ljubičić.

Mladiću je HZZO prošle godine dijagnosticirao invaliditet zbog tjelesnih i mentalnih oštećenja, što je morao biti dio sudskog spisa. Utvrđeno je i kako boluje od poremećaja piromanije, a već s 12 godina se zbog toga psihijatrijski liječio. Sudski vještak je procijenio da je prilikom paljenja požara bio bitno smanjeno ubrojiv, piše Slobodna Dalmacija.

Unatoč tome procesuiran je u redovnom postupku te mu se sudilo kao odrasloj, zdravoj osobi te je završio u ćeliji na splitskim Bilicama. Slobodna Dalmacija piše i kako nije uobičajeno da se kod tako kratkih kazni produljuje istražni zatvor do pravomoćnosti presude, no Kristianu se dogodilo upravo to.

Mladić je bio u užasno teškom psihičkom stanju tijekom boravka u zatvoru. Noćima se tresao na svom krevetu u zatvoru, u grčevitom strahu zbog okruženja u kojem se nalazio. Mladić, kojem je dijagnosticiran teži invaliditet, nije mogao podnijeti priče o ubojstvima i nasilju te činjenicu da mu se stalno produljivao boravak u toj ustanovi. Tri puta je zbog suicidalnih misli odveden u zatvorsku bolnicu u Svetošimunskoj u Zagrebu tijekom travnja, svibnja i lipnja.

Tijekom jednog od tih boravaka u bolnici, gdje je svakodnevno razgovarao sa psihijatrom, dijagnosticirani su mu suicidalni porivi, piše Slobodna Dalmacija, dodajući kako su liječnici procijenili da je uzrok tome upravo boravak u splitskom zatvoru, no unatoč takvoj dijagnozi Kristiana opet vraćaju u ćeliju na Bilicama.

"Medicinska dokumentacija koja jasno govori o tome da je mladiću trebao nadzor 24 sata odnosno da mu je trebala tuđa pomoć i njega u punom opsegu je medicinska dokumentacija koja je izdana od nadležnih tijela, odnosno nadležnih zdravstvnih ustanova, bolje rečeno vještaka", ističe odvjetnik Ljubičić.

Iz Županijskog državnog odvjetništva u Splitu poručeno je kako su za smrt mladića saznali iz medija. Regirat će nakon što od Zatvora dobiju zatražene detalje cijelog slučaja. U nadležnom ministarstvu kažu kako nije bilo propusta zaposlenih u splitskom zatvoru.

"Središnji ured Uprave za zatvorski sustav kontinuirano vodi brigu o zakonitom postupanju sa zatvorenicima. Isto se odnosi i na navedeni slučaj istražnog zatvorenika u kojem se poduzimaju potrebne mjere i radnje, sukladno djelokrugu našeg rada i ovlastima, te do sada nisu utvrđene nepravilnosti u radu državnih službenika Zatvora u Splitu."

Ključno pitanje je zbog čega je mlađem punoljetniku s poteškoćama uopće dodijeljena stroga zatvorska kazna.