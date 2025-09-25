Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Indijac izbo sunarodnjaka, teško je ozlijeđen

Dvojica stranih državljana na privremenom boravku u Hrvatskoj sukobila su se jučer u večernjim satima – mlađi muškarac završio je s teškim ozljedama nakon višestrukih uboda po tijelu.

Sve je započelo jučerašnjim verbalnim sukobom u kući u vlasništvu 47-godišnjaka u Malomlačkoj ulici u Novom Zagrebu. Oko 20 sati sukob je prerastao u fizički: 42-godišnji Indijac oštrim je predmetom više puta izbo 35-godišnjeg sunarodnjaka, objavili su iz policije.

Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 42-godišnjak uhićen je i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja obavljen je očevid.