Nekada su zajedno u šatoru u Savskoj optuživali SDP-ova ministra za veleizdaju, a danas se optužuju međusobno. Sukob među hrvatskim braniteljima i s HDZ-ovim ministrom Tomom Medvedom izbio je zbog Zakona o civilnim žrtvama rata te protokolu Oluje u Kninu.

Politiku koja je donijela Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata Ilija Vučemilović naziva veleizdajničkom, i politika zbog koje su prosvjedovali u šatoru u Savskoj bila je takva, kaže nam.

"Danas se to ne zove tako nego se kaže, a danas je to civilizacijski iskorak, a ja mislim jednako da je pogrešna politika izdajnička osobno mislim i dalje", navodi Vučemilović u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.

Ministra Tomu Medveda, kaže, nije osobno prozvao. "Ja ministra predobro poznajem, poštujem, da bih bilo što loše o njemu mislio", dodaje.

Zakonu zamjera: "Ključno je da mogu korisnici tog prava biti ljudi koji su stradali na okupiranom području".

"Ja bi njih pitao - gospodo, jeste vi upregnuti u neka pogrešna kola, što se s vama dogodilo da ste vi promijenili svoje stavove i mišljenje", poručuje Vučemilović.

Prije šest godina zajedno u šatoru

Prije šest godina zajedno su prosvjedovali u šatoru u Savskoj. Medved uvjerava - svoj stav nije promijenio.

"Ja sam tada bio protiv koncepta koji je tada jasno komuniciran i koji se ne može dovoditi u vezu s današnjim zakonom koji je donešen", navodi Medved.

Prosvjedovali su protiv tadašnjeg, SDP-ova ministra branitelja Predraga Freda Matića, koji danas kaže: "Razlika između Medveda i mene je ta što sam ja prije sedam godina htio donijeti, a on ga sada mora donijeti. U svakom slučaju, podržavam donošenje tog zakona".

Snimao dio razgovora s ministrom

Vučemilović je snimao dio sastanka s Medvedom: "Radim zbog lošeg iskustva kako bi izbjegli manipulacije."

Medved to naziva neprimjerenim, ali pomirljiv je: "Može doći do određenih prijepora u datim trenucima, ali naša snaga je u našem zajedništvu na to smo ponosni."

Predsjednika Republike Zorana Milanovića snimanje je podsjetilo na svoje iskustvo kad su ga tajno snimali na sastanku s braniteljima.

"Moramo imati iste kriterije kad se snima mene ili nekog trećeg onda je to ok, onda je to po volji i DORH-u sad će valjda netko tko je snimao sam sebe odgovarati za to, onda ga ne pozivajte na sastanke", poručuje Milanović.

U obranu Medveda stale su javno i neke udruge, i HDZ-ova zajednica branitelja. Ante Deur, koji je također bio jedan od predvodnika prosvjeda u Savskoj na pitanje novinara jesu li podijeljeni, tvrdi: "Nismo, Ilija je predsjednik Udruge Prve gardijske. Mi smi prijatelji, izričaji naši su različiti, svatko ima svoje stavove".

Nesuglasice se događaju uoči obilježavanja Dana pobjede u Kninu, Vučemiloviću je zasmetalo i što se branitelje nije pitalo tko će se od njih obratiti u Kninu.

