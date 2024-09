Gužve ispred Gradske plinare, građani vjerni starom opskrbljivaču: "To je naša plinara, zašto ne bismo ostali s njima"

Već danima redovi kako bi se ostalo kod starog opskrbljivača plinom, Gradske plinare Zagreb.



"Zato što je to naša plinara, gradska plinara, zagrebačka plinara i zašto ne bismo ostali u njima, Zagrepčani smo", rekla je Dubravka.

"Pa, neko povjerenje. Mislim, svejedno mi je, ali idem potpisati da ostanem tu gdje sam dosad bila, prelaženje iz jednog u drugo, to ničemu ne vodi", rekla je Dragica.



Zahtjev za ostanak u gradskoj plinari može se predati još šest dana.

I to poštom i mailom, no mnogi ipak biraju čekati u redu.



"Živcira me, itekako me živcira, to su manje-više penzići. Gledajte kakvo je vrijeme, sve zlo ide na nas, ne zna čovjek bi li se smijao ili plakao", rekla je Viktorija.



"Što bi bilo dugo, mi penzioneri imamo vremena, jedino se nama i ne žuri. Ne čekamo dugo, dvije-tri minute, ide brzo, ljudi samo kukaju bezveze", rekao je Ante.



Koliko je od 290 tisuća korisnika dosad odlučilo ostati u zagrebačkoj plinari, ni Grad ni Plinara ne žele otkriti zbog konkurencije.

"Onda njima olakšava da znaju koju količinu plina trebaju kupiti, tako da vam to ne mogu reći detalje sve dok ne bude gotovo", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Podatke o krajnjim kupcima, Gradska plinara Zagreb mora Međimurje plinu dostaviti najkasnije do 8. listopada. I zagrebački gradonačelnik zna da će to biti izazovno. Iz Međimurje plina uvjeravaju pak da je sve spremno.



"Organizirali smo prostor, zapošljavamo nove ljude, imamo zakupljen plin, organiziran transport, imamo skladišta zakupljenog plina, imamo sve preduvjete za sigurnu i pouzdanu opskrbu", rekao je Nenad Hranilović.

I dodaju da velik interes postoji i za njih. Očekuju da će od zagrebačke plinare podatke dobiti na vrijeme te da problema za korisnike neće biti.

