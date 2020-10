Tjedan dana od napada na Markovu trgu istražitelji još uvijek nisu došli do motiva koji je 22-godišnjaka natjerao na taj čin. Istovremeno, zbog velikih količina ilegalnog oružja koje građani skrivaju, policija radi na novom planu. Želi ih natjerati da ga vrate.

Koliko dugo je planirao oružani napad na Markovu trgu, je li i s kim sve 22-godišnji muškarac koji ga je izveo bio u kontaktu, policija još istražuje. Traju vještačenja svega što je zapljenjeno!

"Je li napadač prilikom napada nešto uzvikivao, je li slao neke poruke, sve to je dio kriminalističkog istraživanja, a znate vrlo dobro da u trenutku kada policija zaključi da je trenutak da o nečem novom informira, to će i učiniti", poručuje ministar Davor Božinović.

On je u društvu američkog veleposlanika, obišao Centar za forenzična ispitivanja MUP-a. Ipak, bio je suzdržan o tome što je pokazalo vještačenje oružja napadača, kao i ono oduzeto u obiteljskoj kući.

"To je stvar kriminalističkog istraživanja. Ono što znam je da se vrlo inzenzivno radi", ponavlja.

I tjedan dana od događaja traga se za počiniteljevim stvarnim motivima i pozadinom napada. Uz višestruki pokušaj teškog ubojstva na policajce, raspoređene na osiguranju, tužiteljstvo ga službeno ne smatra terorističkim.

"Sam način izvršenja ukazuje na moguće kazneno djelo terorizma", rekao je Županijski državni odvjetnik Jurica Ilić.

Predsjednik kojem je, uz premijera, pojačana sigurnosna zaštita u to ne dvoji: "Sve što kažeš može biti pogrešno. Da, to ima elemente terorizma, ali s druge strane to je bio usamljeni napadač u čijem ponašanju ima puno toga što je neobično, to s ozbiljnom organizacijom, nema nikakve veze, fala Bogu", rekao je predsjednik Milanović.

Danas otkriva kako je njegova supruga za dlaku izbjegla pucnjavu na Markovu trgu: "Pa moja supruga je prošla dvije minute prije tog napada", rekao je Milanović.

"Dečko nije vičan oružju"

Objava snimke nadzornih kamera za Dubravka Gvozdanovića, jednog od sudskih vještaka za vatreno oružje, nije sporna. I sam ju je analizirao i smatra da je počinitelj bio odlučan u svojoj namjeri.

"On je vrlo perfidno izmanipuliran da to napravi i ta manipulacija i indoktrinacija može trajati godinama". Gvozdanović ne misli da je za ovo bio profesionalno obučen.



"Taj čovjek niti je uvježban, niti je on išta pokazao posebno. Čak dapače, sve ukazuje na to da dečko nije vičan oružju. U hodanju isprepliće noge, vrlo vjerojatno da je netko pripucao na njega da bi se sapleo i pao".

Istodobno s rasvjetljavanjem napada, policija želi potaknuti građane da vraćaju ilegalno oružje koje se skriva godinama nakon rata. Žele tome stati na kraj.



"Razgovarao sam s nadležnima u Ravnateljstvu policije da probamo razmotriti neki novi model kako građane potaknuti na dobrovoljnu predaju oružja", kaže Božinović. Sadašnje kazne smatraju dobrima - ovisno o okolnostima od tri do pet godina zatvora.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr