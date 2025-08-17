Nesreća na moru: Sudarile se dvije brodice, putnici popadali u more

Pomorska nesreća dogodila se u nedjelju predvečer u Istri.

U moru pred obalom Rovinja sudarile su se dvije brodice u kojima je bilo ukupno 11 osoba, među kojima i djece.

Putnici s jedne brodice su zbog sudara popadali u more, a brodica je nastavila voziti te se zabila u zid rovinjske luke Valdibora.

Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe, stigla je policija, hitna pomoć, vatrogasci i djelatnici Lučke uprave Rovinj.

Putnici koji su popadali u more, popeli su se na drugu brodicu koja je sudjelovala u sudaru.

Hitne službe zbrinule su ozlijeđene, no srećom nitko nije teže ozlijeđen iako su u stanju šoka.

Na mjestu događaja provodi se očevid te izvlačenje brodice koja se zabila u zid, javlja portal IstraIN.