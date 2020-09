Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu novu akademsku godinu počinju u zategnutim odnosima s Upravom. Naime, izvanrednim studentima povećala se cijena školarine, točnije ECTS boda, sa 100 na 120 kuna zbog čega najavljuju veliki prosvjed.

U financijski izazovnoj godini u kojoj neki ostaju bez posla, a drugima su smanjeni prihodi, izvanrednim studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu raste cijena ECTS boda.

"Pravni fakultet povećala cijenu ECTS-a sa 100 na 120 kuna i samim time cijenu ukupne godine na 1200 kuna za studente, a to su studenti koji rade i koji se sami bore za sebe", rekao je Ivan Boban, student četvrte godine Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Petra Jurasović, studentica treće godine, je rekla da zna studenta koji neće moći upisati godinu jer za to nema novca budući da njegova obitelj nije dobrostojeća.

"Također, znam kolegu koji je morao dići kredit da može dobiti 3000 kuna da da Pravnom fakultetu", rekla je Jurasović.

Svi se pitaju koji je razlog povećanja školarine. U mailu koji je dekan fakulteta Igor Gliha uputio studentima povodom nove akademske godine, navodi kako su zgrade fakulteta stradale u potresu, a studente se upoznaje i s činjenicom da su primanja profesora i drugih djelatnika od ožujka ove godine umanjena za 24 posto.

"Profesorima je smanjena plaća upravo zato da bi mogli zgrade obnavljati, ali to nema nikakve veze ili nema zasigurno nikakve direktne veze s povećanjem cijene ECTS-a", rekao je Gliha.

"Ta priča da bi se s tim novcima obavljale zgrade je sasvim bez osnova i to su premali novci da bi se mogle ikakve zgrade obnavljati", dodao je.

Studenti najavili velik prosvjed

Uprava Pravnog fakulteta u ovome ne vidi ništa sporno. Kažu da će izjednačiti cijene ECTS boda za redovne i izvanredne studente. Također, odluka je donesena na Vijeću na kojem su prisustvovali studentski predstavnici koju su ovu točku u opsežnoj dokumentaciji, kažu, previdjeli.

"O svakoj odluci koja bitno mijenja neka prava studenata i troškove studenata, to bi se trebalo naglasiti. To je velika dokumentacija, najčešće administrativne stvari koje se plebicitarno potvrđuju, a ako dolazi do velike promjene za očekivati je da se ta izmjena naglasi i objasni zašto se donosi u tom trenutku", rekao je Bartol Šošić, član Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagreb.

Međutim, Gliha odgovara da se očekuje da se svi materijali pročitaju.

"Nekako je teško prihvatiti činjenicu da se netko sprema za Vijeće predstavljati sve studente, a da pritom nije proučio materijale. Moram priznati da je meni to izuzetno teško prihvatljivo", rekao je dekan Pravnog fakulteta.

Sve ove informacije studenti su dobili preko vikenda, kada im je dan rok do srijede da plate školarinu.

"To je tri dana. U tih tri dana je netko tko je, na primjer, dobio plaću 15. mogao pripremiti. Ovako je 19. platio režije i stanarinu i ostalo mu je 500 kuna", rekla je Jurasović.

U utorak je dekan izašao studentima u susret i taj rok produžio za one koji to neće biti u mogućnosti platiti do srijede. Međutim, studenti su i dalje nezadovoljni jer traže ukidanje povećanja ECTS-a i najavljuju prosvjed.

Taj je prosvjed trebao biti održan danas, ali je zbog velikog interesa i ograničenog prostora odgođen. Novi datum bit će objavljen u najkraćem mogućem roku, čim u dogovoru s policijom i Gradom osiguraju prostor za sve sudionike.

