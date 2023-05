Ne smije se zaboraviti na zdravstvenu ispravnost sladoleda. S visokim temperaturama raste i mogućnost pojave raznih bakterija u sladoledima. Kontrole se s ljetom pojačavau. Priču donosi Viktorija Bednjanec.

Sladoled je jedna od namirnica koja će se u nadolazećim mjesecima u Nastavnom zavodu Andrija Štampar češće testirati nego inače.

Dr. sc. Ivančica Kovaček, Odjel za mikrobiološke analize hrane, NZJZ Andrija Štampar objasnila je u Dnevniku Nove TV zašto je tome tako i koje su opasnosti koje mogu biti u sladoledu.

"U sladoledu može biti različitih opasnosti, obično su prisutni različite vrste bakterija, bakterije mogu biti porijekla i patogenih bakterija, može se dogoditi, iako u zadnje vrijeme rjeđe, i trovanja putem sladoleda", naglasila je.

Na pitanje koliko dugo nakon konzumiranja neispravnog sladoleda osoba može osjetiti simptome: "To jako ovisi o samoj osobi, je li ona nešto jela prije toga ili je sladoled nešto što je prvo pojela, a najviše ovisi o tome koliko je zapravo tih bakterija u sladoledu. Ako se primjerice radi o stafilokoku, salmoneli, onda će se simptomi primijetiti, ako je stafilokok u pitanju, već nakon nekoliko sati. Ako je salmonela onda ćemo morati pričekati 12 do 48 sati. A primjerice, ako se radi o listeriji, onda ćemo pričekati za simptome dva do tri dana, a ponekad i par mjeseci".

Što se tiče simptoma Kovaček je naglasila da to jako ovisi o kojoj se vrsti mikroorganizama radi.

"Ako se radi, primjerice, o stafilokokima, onda će biti lagana bol u trbuhu i vrlo brzo nakon toga će se javiti povraćanje. Ako je salmonela u pitanju, onda obično to bude isto bol u trbuhu, povraćanje, proljev, povišena temperatura. A primjerice kod listerije javit će se samo simptomi slični gripi", objasnila je.

Na pitanje može li osoba dok jede sladoled ikako, okusom ili mirisom, prepoznati da se radi o neispravnom sladoledu Kovaček naglašava da je to jako teško.

"Obično osobe primjete da sa sladoledom nešto nije u redu ako osjete neke kristaliće leda što bi značilo da je sladoled vjerojatno bio neko vrijeme odmrznut, pa ponovno smrznut. Što se tiče slastičarskih sladoleda, isto tako osjetit će se kristalići leda, eventualno, ali mikroorganizme neće ni na koji način osjetiti", naglasila je.

Otkrila je koja je procedura kada se utvrdi da je uzorak sladoleda iz neke slastičarnice se pokazao neispravan.

"Procedura je takva da se uvijek obavijesti sama slastičarnica koja mora poduzeti procese poboljšanja i korektivne mjere, ukloniti taj sladoled sa tržišta. Kako ne bi više bilo razloga neispravnosti", rekla je.

Na pitanje ima li opasnosti ako osoba pojede samo jednu kuglicu sladoleda koji ne bi prošla test istaknula je da naravno da ima, ali to sve ovisi koliko mikroorganizama u toj kuglici ima i koliko će osoba pojesti.

