Stručnjak upozorava na oprez pri definiranju cijena za 2025.: "Na gornjoj smo granici prihvatljivosti"

U Puli je reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar razgovarala s Veljkom Ostojićem iz hrvatske udruge turizma o turističkoj sezoni.

Ostojić smatra da Hrvatska nije još postala preskupa. "Negdje smo na gornjoj granici cijena, pogotovo u nekim segmentima ponude, prije svega mislim na ugostiteljstvo. Mi smo kao hrvatska udruga turizma radili određena istraživanja što se tiče cijena hotela i kampova i mogu reći da među našim mediteranskim konkurentima nismo ni najskuplji ni najjeftiniji, a mislim da je to za nas odgovarajuća pozicija. Za iduću godinu moramo biti oprezni s cijenama jer je percepcija da smo na gornjoj granici prihvatljivosti", poručio je.

Smatra da je trenutno među turistima u fokusu percepcija određene destinacije te odnos kvalitete i cijene na što posebno trebaju pripaziti ugostitelji pri definiranju cijena za iduću godinu.

Osvrno se i na plan da se lokalno određuje strategija hoće li neka destinacija biti party destinacija, gastro destinacija i slično. "Ja mislim da je to dobro, ali to se moglo napraviti i do sada. Ako se prisjetimo Istra je 2001. godine donijela plan razvoja turizma gdje je točno definirala tržišno pozicioniranje pojedine destinacije. To se radi zbog postizanja što veće konkurentnosti pojedine destinacije, a naravno da ne možemo igrati utakmicu na svim poljima. Konkurentnost je, jednostavno rečeno, nešto što radiš bolje od onih s kojima se takmičiš. Svaka destinacija treba odabrati jednu, dvije, maksimalno tri područja u kojima če se takmičiti te biti najbolja".

Smatra da je taj plan moguć, ali ne preko noći. Dosta toga ovisi o preciznosti pozicioniranja destinacije. Smatra da destinacije trebaju što prije o tome promisliti i definirati proizvod s kojim se žele takmičiti.

