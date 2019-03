Karnevalsko vrijeme u Hrvatskoj više gotovo da ne može proći bez skandala. Pitali smo stručnjaka zašto se to događa.

Doba maškara i karnevala za sve su prilika da se 'izluduju' i pokažu u nekom drugom svjetlu. Nažalost, neki ne znaju gdje je granica. Zašto se iz godine u godinu događaju izgredi?



Podsjetimo, u Kaštel Sućurcu kod Splita sudionici karnevala spalili su lutku lidera SDSS-a u Hrvatskoj Milorada Pupovca.

Prošle godine, na dječjem karnevalu u Kaštelima kraj Splita spaljena je slikovnica 'Moja dugina obitelj' koja govori o djeci iz istospolnih obitelji.

Incidenti se normaliziraju

Primjeri su, iz godine u godinu, brojni. "Radi se o iskazu netolerancije koji se u zadnje vrijeme dobrim dijelom tolerira", kazao je za DNEVNIK.hr profesor sociologije dr.sc. Sven Marcelić.

Dodaje da se vrlo rijetko vide sankcije prema onima koji na takav način postupaju, a samim nesankcioniranjem dobiva se signal kako se takve stvari toleriraju i postaju normalne u društvu.

"To je proces u kojem se, nešto što bi trebao biti eksces i problem - normalizira. Oni koji se trebaju time baviti to toleriraju i time daju signal kako su takve stvari dozvoljene i onda to ulazi u mainstream i onda imamo to što imamo", dodaje Marcelić.

Smatra da je teško reći jesu li takvi incidenti u porastu u posljednje vrijeme. "Ono što je puno bitnije, a što se često zanemaruje je - koji je odgovor na to? Na koji način institucije postupaju prema određenim iskazima i kako je moguće da se neki iskazi već dugo vrijeme toleriraju. To je ono što je ključni problem", objasnio je Marcelić i dodao kako će takvih događaja biti više uz maškare i alkohol koji je prisutan.

"To je socijalni događaj u kojem se onda pokazuje nekakav stav. Međutim, problem je u tome što bi trebalo vidjeti koliko je takvih događaja sankcionirano, koliko se prema takvim stvarima postupalo i, u krajnjoj liniji, koliko se to normaliziralo. Problem je normalizacija takvih događanja", kazao je. S obzirom na mali 'odaziv' institucija, takvi incidenti postaju novi trend i dio javne sfere.

"Izrugivanje slabijima"

Kroz povijest su opisivani karnevali i maskenbali. Marcelić navodi kako su te manifestacije uvijek služile tome da se siromašniji dio društva ruga onima koji su na vlasti.

"Pitanje je - na koji način je došlo do toga da se odjednom u Hrvatskoj rugaju sa slabijima? Jer Srbi, gay populacija i manjine su u Hrvatskoj 'slabiji'. I zašto je, na neki način, 'ventil' u kojem bi ljudi trebali progovarati o problemima u društvu postao takav da se napada na slabije. To je ono što je temeljni problem karnevala", pojasnio je prof. Marcelić.

Smatra da ljudi, zapravo, ne percipiraju prave izvore svojih problema. "Od stare Grčke je maskiranje služilo tome da se kolektivno nesvjesno izrazi, ali je uvijek bilo izražavano kroz određeni otpor jačemu, nemoćni su se bunili protiv nečega. Međutim, ovdje je došlo do toga da oni koji su većina napadaju manjinu. Što je inverzija same poante karnevala", dodaje.

"Neuspješna zemlja posttranzicije"

Kaže kako događanja u Hrvatskoj nisu izdvojena iz onoga što inače gledamo po Europi. "Znamo da postoji rast desnice i raznih populističkih struja. Naravno treba vidjeti i mikrokontekst, primjerice, Kaštel Sućurca i zašto se nešto dogodilo u Kaštel Sućurcu, a u Rijeci nije. Treba vidjeti tko je organizator, kakvu moć ima unutar svoje zajednice i sl. Ono što se može reći za Hrvatsku jest da je ona jedna neuspješna zemlja posttranzicije puna frustriranih ljudi koji to znaju kanalizirati uglavnom kroz iživljavanje nad slabijima. To bi bio psihološki 'ventil' u kojemu ljudi nemaju hrabrosti se postaviti prema nekom problemu pa se iživljavaju nad slabijima. Oni se onda osjećaju bolje, iako time nisu rješili, zapravo, ništa", kazao je Marcelić.

Smatra da bi se tome moglo stati na kraj ako bi organizatori bili 'pametniji od toga' i prestali tolerirati takve stvari. Treba znati i da karnevalske grupe unaprijed najavljuju kako će biti maskirane pa bi se vjerojatno unaprijed mogli neki incidenti spriječiti. I na kraju, bitno je sankcionirati izgrednike kako bi ih iz godine u godinu bilo manje.