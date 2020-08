Toplinski val već danima u Hrvatskoj uzrokuje niz problema građanima. Stručnjak htine medicine savjetuje što trebamo učiniti da si što više olakšamo.

I danas se Hrvatska borila s velikim vrućinama i sparinom pred promjenu vremena. Reporterka Matea Ćorić razgovarala je sa specijalistom hitne medicine Darkom Sinjerijem, voditeljem smjene u zagrebačkoj hitnoj službi, koji je objasnio kako se možemo zaštititi od visokih temperatura.

Kazao je kako u prosjeku imaju 200-tinjak intervencija dnevno. Najviše se hitnoj javljaju kronični pacijenti, koji imaju problema s tlakom, a desetak ih je danas bilo vezano uz visoku temperaturu. Napomenuo je kako je najopasnije ako se u najtoplije doba dana obavljaju neki teški fizički poslovi te da je preporuka da se između 10 i 17 sati ne izlazi iz domova.

"Gubitkom tekućine može doći do dehidracije te pojave niza simptoma, od grčeva u mišićima do umora i malaksalosti. Ozbiljniji simptomi mogu dovesti i do toplinskog udara, koji se javlja u uvjetima vrlo visoke temperature i vlage. Obično su simptomi toplinskog udara jaka glavobolja, mučnina, vrtoglavica, povraćanje, koža je suha i topla, nema znojenja, a mogu se javiti i gubici svijesti uz epileptičke napadaje.

Ako smo u blizini osobe kojoj se to događa, trebamo je maknuti u rashlađeni prostor, ukloniti višak odjeće, rashlađivati je stavljanjem obloga na vrat, pazuhe i prepone. Ako je pri svijesti treba joj dati izotonične napitke, da nadoknadi tekućinu, a ako je bez svijesti postaviti je u bočni položaj i svakako pozvati hitnu pomoć", rekao je Sinjeri.

Što se tiče klima-uređaja, ponovio je kako se preporuča da razlika u temperaturi između klimatiziranog i vanjskog prostora ne bude viša od sedam stupnjeva.

