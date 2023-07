Ante Letica o privremenom rješenju za VSOA-u: "Bitno je smanjena operativno-tehnička mogućnost"

Pitanje je može li Vojno-obavještajna agencija na ovaj način funkcionirati i koliko dugo.

"Bitno će biti ograničena operativna i operativno tehničke mogućnosti VSOA-e s jedne strane, a s druge strane pitanje je uopće uloge VSOA-e u ovakvoj situaciji, u suradnji i koordinaciji sa stranim obavještajnim službama partnerskih zemalja i u okviru NATO-a. Tako da je bitno smanjena operativno tehnička mogućnost VSOA-e", kazao je Ante Letica.

Je li na Zapadu uopće ovakva situacija uopće moguća, pitao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"Ovakva situacija je moguća u onim zemljama, a to su vrlo rijetke zemlje, pored nas još jedna ili dvije zemlje u Europi u kojima je takozvano dvostruko upravljanje službama. To znači da predsjednik države i premijer jednakopravno upravljaju tim službama. Zato mislim da je i pitanje funkcioniranja ovog zakona o sigurnosno obavještajnim službama upitno i da je on završio svoju ulogu i da bi trebalo ići na promjenu zakona. Kakav će taj zakon biti i što će biti u tom zakonu to će odlučiti hrvatska politika", kazao je Letica.

