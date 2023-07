Jandroković odbio oporbu, sad se okreću predsjedniku: ''Neka Milanović sazove izvanrednu sjednicu Sabora''

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je: ''Tvoj posao je, i Filipoviću i Plenkoviću, da znaš što se događa s tržištem plina i kompanijom koja je u 100-postotnom državnom vlasništvu i koju su građani svojim novcem dokapitalizirali. Ovdje se radi ili o potpunoj nesposobnosti ili kriminalu, a što je od toga dvoje utvrdit će, nadam se, DORH ako budu mogli raditi s obzirom na štrajk.''

Također je upitao je li držanje ljudi u štrajku namjerno kako bi se spriječilo DORH i sudove da rade i postupaju.

Da nije bilo afere INA, gdje se događalo nešto slično, onda bi mogli govoriti o slučajnosti, da nije bilo zahtjeva oporbe da se razriješi vodstvo HERA-e i odbijanja vladajućih, onda bi mogli govoriti da se radi samo o nesposobnosti, ali bojim se da bi ovdje mogli biti dublji razlozi da se nekome pomogne da se obogati, ustvrdio je.

Marija Selak Raspudić (Most) rekla je da premijer Andrej Plenković, "rugajući se u lice građanima", poručuje kako nije bitno što se prethodno dogodilo, da od sad ta krađa neće biti moguća.

Da, možda neće biti moguća tamo, ali će sigurno biti moguća negdje drugdje, napomenula je.

"Neka Plenković i Gordan Jandroković objasne građanima zašto dopuštaju da se Sabor raspušta, a zastupnici odu na ljetovanje prije nego što se cijela ova afera privede kraju. Imamo već hrpu tragikomičnih izračuna koji ukazuju da se za cijenu jedne kuglice sladoleda, ako ste na vrijeme kupovali plin, odnosno imali prigodne informacije, mogli cijelu zimu grijati gotovo tisuću kućanstava", kazala je.

Selak Raspudić kaže kako joj je neugodno otići na dvomjesečni godišnji odmor dok se ova cijela priča ne razriješi, ali i brojni drugi problemi.

Benčić: Oporba dogovorila kako je jedna od opcija da predsjednik Milanović sazove izvanrednu sjednicu Sabora

Sandra Benčić (Možemo) smatra da je - ili Uprava HEP-a namjerno propustila obavijestiti o tome što se događa i ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića i premijera kako bi eventualno osigurala da netko zaradi ili da bi politički smjestila premijeru.

Druga je opcija, ističe, da je premijer znao što se događa, a da nije intervenirao. Ako se radilo o tome da HEP zaista nije obavijestio premijera o potencijalno ogromnoj aferi i gubicima koje ima, tada treba otići Uprava odmah. Mi smo zato tražili izvanrednu sjednicu Sabora jer u jesen ne možemo ući s ovakvim kaosom, poručila je Benčić.

"Ili je odgovorna čitava Uprava HEP-a i posredno Plenković ili je izravno odgovoran Plenković, nema treće opcije", zaključila je.

Benčić je izvijestila kako je oporba na sastanku dogovorila da je jedna od opcija da predsjednik Republike sazove izvanrednu sjednicu Sabora.

''Nadam da će on to i napraviti. Mi ga nećemo kontaktirati, ali neki od oporbenih čelnika sigurno hoće. S obzirom na to da ima tu mogućnost i na situaciju u VSOA-i, u energetskom sektoru i veliki problem s nefunkcioniranjem pravosuđa, apsolutno smatram da treba sazvati izvanrednu sjednicu”, rekla je Benčić.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) mišljenja je da je ministru Filipoviću, da je htio, bilo dovoljno pola dana da istraži aferu i otkrije što se dogodilo. No, najavila je da će to učiniti na Odboru za gospodarstvo ovaj tjedan na koju su pozvani svi akteri, iz HEP-a, HERA-e, HROTE-a, Ministarstva.

Na pitanje je li do afere došlo zbog nečije nesposobnosti ili nečeg drugog, ocijenila je da je riječ o kombinaciji i jednog i drugog.

"Dijelom je riječ o nesposobnosti, ali sigurno ima i nečeg drugog. Najveća odgovornost je na Vladi na Ministarstvu koje mora biti koordinator", rekla je.

Mrak Taritaš je dodala kako ne vjeruje u slučajnosti, ustvrdivši da je očito bila jedna tvrtka koja je znala i ponudila jedan cent za plin.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u subotu u Dubrovniku da u ovom trenutku nema namjeru sazivati izvanrednu sjednicu, što je tražio dio oporbenih zastupnika zbog slučaja kupoprodaje plina.



"Jasna je procedura kako dolazi do izvanredne sjednice. Može je zatražiti predsjednik Republike, Vlada Republike Hrvatske ili većina zastupnika u Hrvatskom saboru", kazao je i obasnio kako su to uvjeti pod kojima on kao predsjednik Sabora mora sazvati izvanrednu sjednicu.