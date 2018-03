Novo poboljšanje rejtinga poziv je investitorima da više ulažu u Hrvatsku i otvaraju radna mjesta, ističu iz poslovnog sektora.

Ekonomski analitičari naglašavaju da su heroji dobrih gospodarskih rezultata - poduzetnici i građani. I poduzetnici i ekonomisti i agencija Standard&Poor's, od Vlade traže provođenje reformi.

Još jedna svjetska agencija donijela je razlog za dobro raspoloženje ministra financija. Hvale ga da je smanjio javni dug, popravio stanje u državnoj blagajni, ali i njegovu poreznu reformu. Ministar gleda naprijed.

"Vlada će kroz nekih mjesec dana usvojiti program konvergencije za slijdeeće tri godine gdje ćemo naznačiti da ovaj smjer koji smo zacrtali i učinili protekle dvije godine planiramo nastaviti", rekao je ministar Marić, reagirajući na rast kreditnog rejtinga.

Oporba, očekivano, ističe da to nije uspjeh aktualne vlade. "To je uspjeh gospodarstvenika. Jednostavno su prekratko oni da bi se efekti nekih politka vidjeli. Jednostavno se dogodilo da je kriza završila. Taj rast je počeo još za vrijeme kraja bivše vlade ako se sjećate i to su trendovi koji su dobri za Hrvatski i naravno da će svaka vlada a to pripisivati sebi", smatra Zlatko komadina (SDP).

Za udrugu poslodavaca novo poboljšanje rejtinga poziv je stranim i domaćim investitorima da dođu ulagati novac u Hrvatsku, graditi hotele, tvornice i otvarati nova radna mjesta s manje rizika nego dosad.

"To je također još jedan poziv vladi i svima nama ako sada investitori krenu više razgovarati i razmišljati o Hrvatskoj, da im mi osiguramo sve one druge stvari koje još nismo riješili da bi investitor bio dobrodošao i da može ostvariti uspješan projekt", smatra Davor majetić iz Hrvatske udruge poslodavaca.

No investicije su se smanjile, ističu iz agencije te očekuju da će gospodarski rast usporiti. Kritiziraju da je javni sektor i dalje prevelik te da vlada treba više raditi na reformama. Domaći ekonomisti također stalno ističu da su investicije i reforme nužne.

"Vlada mora nastaviti smanjivati troškove javnoga sektora. Porezno opterećenje u Hrvatskoj je otprilike 40 posto BDP-a što je među najvišima u Europskoj uniji i to zapravo koči investicije. Drugi segment vladinih politika bi trebao biti nastavak privatizacije", ističe ekonomski analitičar Damir Novotny.

Pohvala Vladi stigla je za rješavanje krize u Agrokoru. Agencija ističe da prema sadašnjoj situaciji ne očekuju velike negativne posljedice za gospodarstvo.