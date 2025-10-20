Strašna nesreća u Zagrebu: Četvero mladih sletjelo s ceste, vatrogasci ih vadili iz smrskanog auta

Crni niz teških nesreća na našim prometnicama nastavljen je ovoga vikenda.

U sitnim noćnim satima u centru Zagreba vozilo s četvero mladih, među kojima je i jedan maloljetnik, sletjelo je s ceste, a u spašavanje putnika morali su se uključiti i vatrogasci.

Nesreća se dogodila 19. listopada oko četiri sata ujutro. Dvadesetogodišnjak je vozio Mercedes splitskih registarskih oznaka Jurjevskom ulicom, no dolaskom do stupa javne rasvjete južnije od križanja s Ulicom Cmrok nije prilagodio brzinu kretanja te je u zavoju izgubio nadzor nad vozilom, sletio s kolnika i zabio se u stablo.

U nesreći je 19-godišnji suputnik teško ozlijeđen, dok su 20-godišnji vozač i dvoje putnika, jedan maloljetnik i drugi 19-godišnjak, lakše ozlijeđeni. Liječnička pomoć pružena im je u zagrebačkim bolnicama KB Zagreb i KBC Sestre milosrdnice.