Štrajkaški odbor predložit će radnicima Uljanika da se štrajk stavi u mirovanje na petnaest dana, rekli su u nedjelju predstavnici sindikata i najavili za ponedjeljak ujutro skup radnika s članovima Uprave.

"Cijenimo i podržavamo sve napore koje čini nova Uprava kako bi osigurala opstanak brodogradilišta, a tu potporu želimo konkretizirati i stavljanjem štrajka u mirovanje te povratkom radnika na svoja radna mjesta, kako bi i tom gestom uputili poruku da im je na prvom mjestu spas Uljanika i opstanak brodogradnje," rekao je predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik Jadranskog sindikata Boris Cerovac.

"To ne znači prekid štrajka, već isključivo njegovo mirovanje na dva tjedna," naglasio je. Podsjetio je da je više od 80 posto Uljanikovih radnika prošlog tjedna dobio minimalac. Povjerenik Sinidkata metalaca Đino Šverko je rekao kako je uvjet za povratak na posao do sada bio isplata plaće za rujan. "Premda je on samo djelomično ispunjen, radnici Uljanika svjesni su da inzistiranjem na nastavku štrajka zapravo sami smanjuju i tu preostalu šansu za opstanak," rekao je.

Idelano bi bilo da smo tijekom tjedna dobili punu plaću za rujan, no već smo gotovo mjesec dana u štrajku, puno je ljudi iz Uljanika otišlo i zbog toga nam prijeti opasan scenarij da kao tvrtka nestanemo ako se ne pokrenemo," kazao je Šverko. Cerovac je rekao da će u ponedjeljak ujutro članovi Uprave Uljanika izvijestiti radnike "što se dosad učinilo odnosno u kojem se smjeru ide i je li u ovom trenutku kompanija bliža stečaju, ili programu restrukturiranja". (Hina)