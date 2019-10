Ni danas nije bilo nastave, no samo u dvije najsjevernije i dvije najjužnije županije. Dok premijer tvrdi da prosvjetari za štrajk nemaju pravne osnove, učitelji strahuju da će im Vlada štrajk zabraniti.

Zbog svega zaoštreni i odnosi u vladajućoj koaliciji, a premijer odbija odgovoriti kako će riješiti problem. Učionice su i u petak bile prazne u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.

"U Varaždinskoj županiji u svim srednjim školama svi djelatnici su u štrajku, dakle niti jedna srednjoškolska ustanova ne radi", kazao je Zvonimir Lončar, sindikalni povjerenik za tu županiju.

Roditelji su i dalje uglavnom na strani prosvjetara. "Htjeli bismo se uistinu iskreno zahvaliti roditeljima na razumijevanju i podršci jer, kao što vidimo, nema učenika u našim školama", dodala je Karmen, učiteljica razredne nastave iz Dubrovnika. "Svi se trebaju izboriti za svoja prava, mislim da nisu dovoljno dobro plaćeni", smatra Božena. "Definitno su zaslužili bolje uvjete i bolje plaće", slaže se Marko.

Prema međunarodnom istraživanju Paylaba koje donosi portal Moja plaća plaće učitelja i profesora u Hrvatskoj veće su nego njihovih kolega u Mađarskoj, no manje od kolega u Češkoj i Sloveniji. Prosvjetari u Sloveniji imaju i do 40 posto veću plaću.

Prosvjetari ne odustaju od štrajka

No pita li se premijera Andreja Plenkovića, za njega je štrajk nepotreban. "Ovaj štrajk koliko ja gledam pravni osnov, nema nikakav pravni osnov da se zbiva", izjavio je Plenković.

Pa sindikati strahuju da bi im Vlada mogla štrajk zabraniti. "Ako idu u smjeru da zabrane štrajk, pokazat će slabost Vlade i da se boje zaposlenika u sustavu obrazovanja", kazala je Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja.

"Ovo je pravno nasilje ukoliko zabrane štrajk, a sve ide prema tome. Možda će baš to premijeru biti lijepo za ovo za uvod u predsjedanje Europskom unijom kako se krše prava na štrajk i ljudska prava", dodao je Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Ne popušta ni jedna strana

Ni drugi dan štrajka ne popušta ni jedna strana. Učitelji ostaju pri zahtjevu za povećanjem koeficijenta od 6 cijelih 11 posto. Premijer tvrdi da im je plaća već rasla za 11 posto. Pa se ne smiruju ni političke trzavice nakon najave HNS-a da će napustiti Vladu ako se učiteljima plaće na povećaju. Hoćemo li na izbore - premijer odbija odgovoriti.

"Sa svima razgovaramo i mislimo da je šest posto malo da bi 100 posto bi bilo primjerenije. Mi ćemo predložit da svima plaća bude 100 posto veća. 100 posto. Malo je 17 i malo je što se traži. 100 posto", kazao je Plenković.

"Mi ne odustajemo od naših ciljeva. Svaki scenarij je opcija HNS-u, ali isto tako mi smo uvijek u nekim izborima tako da nama to nije ništa čudno", otkriva Milorad Batinić, predsjednik Kluba zastupnika HNS-a. "Ja sam siguran da će oni naći formulaciju u kojoj oni neće dati ništa para, a ispast će kao da su pristali na dio HNS-ovih zahtjeva", smatra predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk.

Hoće li u konačnici učitelji vidjeti povišice ne otkriva ni ministar financija Zdravko Marić. Poručuje tek: "Žao mi je da se preko leđa brojnih ljudi prelamaju odrežene političke teme. Hvala!"

Nastavak u ponedjeljak

Cirkularni štrajk nastavlja se u ponedjeljak. Nastave neće biti u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Virovitičko-podravskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. I tako svaki radni dan u drugim županijama - najmanje do petka.

Prosvjetari su nezadovoljni jer smatraju da su - potplaćeni. Ekipa Dnevnika Nove TV posjetila je zagrebačku 13. gimnaziju.

Pitali smo učitelje što kažu na premijerovu poruku da ne razumije - 'čemu štrajk?'. Profesorica glazbenog odgoja s 20 godina staža, Jagoda Brlobuš Dražinić kaže da je povišica od dva posto nešto što ona nije primijetila. "To je nekih 100 kuna i to nestane u obračunu. Meni je plaća 6700, 6800 kuna", otkriva i dodaje da to nije dovoljno.

"Možda za neko preživljavanje, ali čini mi se da javnost to bolje percipira je kad plaćam neke usluge pa ljudi čuju da sam prosvjetni djelatnik kažu mi kako imam popust. Ljudi se solidariziraju s nama", dodaje Brlobuš Dražinić. "Ubogi prosvjetari, nije to baš ugodno", ističe.

Premijerovu izjavu o povišici od 100 posto ne uzima ozbiljno, a tvrdnju da ne vidi čemu štrajka komentira kratko: "Onda je slijep!". Brlobuš Dražinić pozvala je roditelje da dođu odraditi njezin posao, pogotovo one koji smatraju da profesori "ne rade ništa". "Otprilike bih rekla da profesor radi 60 sati tjedno, posao se nosi kući", objašnjava i dodaje kako će ustrajati u štrajku.

