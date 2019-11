Još uvijek se čeka rasplet vruće teme - štrajka prosvjetara. Novi pokušaj je u ponedjeljak, kada će opet za stol sjesti Vlada i sindikati, koji su poručili kako će Vladinu konačnu odluku dati prosvjetarima na referendumu, čak i ako im ponude "ništavan prijedlog".

Isti dan štrajkat će i škole u Splitsko-dalmatinskoj te Požeško-slavonskoj županiji. U međuvremenu, ravnatelji traže najbolje rješenje za učenike oko nadoknade sati. Računaju maturanti kako nadoknaditi dane u štrajku. Jer njima nastava, zbog državne mature, završava u svibnju.

"U vezi toga što će nadoknade biti subotama, nije dobro jer dosta nas je platilo pripreme za maturu", kazala je maturantica Ines. "Jedan dan kad imamo šest sati, doda se još jedan pa imamo sedam ili osam sati i kroz godinu se to sve može nadoknaditi", dodaje Nikola. "Nitko ne želi nadoknađivati, pisati mature kasnije. Treba se profesorima povisiti plaća i to je to", smatra Luka.

Vlada ima drugačiju računicu, pa se diljem Hrvatske štrajka već 20. dan. Nakon upute ministrice, kako će ih nadoknaditi - sada je posao ravnatelja. "Nismo se još odlučili jer mislim da je to 'brigo moja prijeđi na drugoga'", smatra Želimir Čečura, ravnatelj 13. gimnazije. "Sad smo se počeli brinuti jako koliko su učenici izgubili nastavnih sati, a mi gubimo 120 sati po glavi učenika", objasnio je dodajući da učenici izostaju s nastave iz raznoraznih razloga.

No za učitelje nema ispričnice pa je prvi korak nadoknade nenastavne dane, poput dana škole, pretvoriti u nastavne. "Na raspolaganju su tri nenastavna dana, do sada je bilo pet dana štrajka, dva dana će se za sada morati nadoknaditi", smatra Diana Dujmović, ravnateljiva Osnovne škole Rapska.

Jedna od mogućnosti je nastava subotom

Drugi korak je nastava subotom. U školama s jednom ili dvije smjene nastava se ne smije nadoknaditi bilo koju subotu. Već samo u tjednu s manje od pet nastavnih dana. Dakle ili u tjednu kad je štrajk, ili u tjednu Uskrsnog ponedjeljka, ili u lipnju - kada blagdan Tijelova pada u četvrtak. Tada bi peti nastavni dan mogla biti subota.

Učitelje uglavnom podržavaju, ali roditeljima nadoknada subotom najmanje je prihvatljiva. "Mislim da bi bilo bolje da to bude produljenje godine, a ne subote", smatra majka Maja. "Djeca znaju biti po dva ili tri tjedna bolesna pa opet sve polove. Nama je kombinacija subotom neprihvatljiva", dodala je Iva.

Najradikalniji potezi su kraći zimski ili uskrsni praznici te produljenje školske godine. Takva odluka donosi se u suradnji sa županijama. Hoće li se to dogoditi - znat će se kada štrajk završi i zbroje se svi dani za nadoknadu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr