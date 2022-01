U mrežama savudrijskih ribara ovih dana na stotine kilograma ulova. Ali ne riba, nego meduza. No nije to jedini neželjeni ulov na sjeverozapadu Istre.

U zadnjem ribolovu bilo ih je dvadesetak. To je sasvim dovoljno meduza da mrežu potegnu na dno, i ostave ih gotovo prazne, pojašnjava nam jedan savudrijski ribar.

"One kad se upetljaju u mrežu onda teško ih je vući vani, pune su mreže, mreža jednostavno ne radi, ne lovi", priča Marko Udovičić.

Nerijetko im ih i unište. Danilo Latin kaže: "Kolega je jučer na ribarskom brodu imao negdje oko tone meduza, tako da je ekonomska isplativost nula, plus potrošnja goriva, vrijeme i sve."

Diego Makovac ima više od milijun eura kazne i to zarađenih zbog prelaska takozvane crte razgraničenja u Savudrijskoj vali i ribarenju u slovenskim vodama. Danas je bračni par Makovac ulovio 800 eura kazne.

"Mi dobivamo kazne i pojma nemamo kada će se to riješiti i kako, nemamo nikakvu informaciju, a dok ide tako, ide", rekao je Diego.

Neobične vrste u rijeci Neretvi zabrinule znanstvenike: Ova pojava nikako nije bezazlena

Ribar Božo iz Dubrovnika dobio papino priznanje: Nagrada ga je toliko zatekla da mu je od sreće - pozlilo

Ekonomsku isplativost ribarenja, na dno tjeraju i dupini. Uvijek ih je bilo, napominju, no nikada u ovako velikom broju kao što je to danas.

"Svakog dana je sve gore i gore, jednostavno neisplativo je raditi, koliko god se mi trudimo ne možemo uloviti ribu, spriječeni, smo, zakinuti, jednostavno je neizdrživo", kaže Mladen Skoko iz Pule.

Iako im država, napominju, zbog dupina isplaćuje odštetu na ulovu, nedovoljna je. A iz ministarstva poručuju – dolaze nove uredbe.

Ante Mišura, ravnatelj Uprave za ribarstvo izjavljuje: "Idemo sada na izradu nove studije na vidimo kolike su sada štete od dupina na alatima, tako da bi od sljedećeg razdoblja, sukladno znanstvenoj studiji išli u dodatne isplate štete od dupina."

I barem im malo olakšali život na moru.



Reporterka Dnevnika Nove TV razgovarala je s Robertom Momićem, predsjednikom ceha ribara pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Ribari bi mogli uskoro dobivati odštete i za štete na ribolovnom alatu. "Dosad se plaćala samo šteta na ulovu, a štete na alatima su se plaćale samo ribarima s malim alatima. Štete trpe i ostali segmenti, kao što je koćarski ribolov, a to nisu samo štete od dupina već i od tuna. To su financijski jako velike štete. Trenutno se ide u izradu nove sudije, a ako bi europska komisija prihvatila te uredbe, to bi sigurno bilo pohvalno", rekao je Momić.

Na pitanje što je s kaznama u Savudrijskoj vali Momić odgovara: "Moram kazati da Vlada RH od prvog dana stoji uz ribare u Savudrijskoj vali. Kazna je jedan pravni oblik, presuda može biti i oslobađajuća, oslobađajuća ili krivična, one i dalje pristižu. Napominjem kako će se buduća rješenja donositi u razgovoru s ribarima."

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr