Posebno odlikovanje dobio je i ribar Božo Dolina iz Dubrovnika. I to ni manje ni više nego od - Pape! Ovaj skromni 70-godišnjak cijeli život svojim radom pomaže mjesnoj crkvi. A nagrada ga je toliko zatekla - da mu je od sreće čak i pozilo. Ribar Božo svima bi nam mogao biti uzor.

Veliki pljesak župljana u dubrovačkoj župi Svetog Mihajla i zlatni križ i plaketa - papinsko odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice koje su kroz povijest dobivali veliki znanstvenici, umjetnici, našli su se u rukama jednostavnog dubrovačkog ribara Bože Doline. Evo što piše na plaketi odlikovanja.

"Franjo, vrhovni svećenik, uzvišenim znakom križa za Crkvu i papu, gospodinu Božu Dolini zbog izvrsnih uglednih djela i osobitih nastojanja, udostojio se dodijeliti istom jednaku mogućnost da se ovim odličjem diči", pročitao je Robert Ćibarić, župnik župe sv. Mihajla, Dubrovnik.

Božo je zahvalio svima u crkvenom redu.

"Ova župa je moj drugi dom i nadam se da ću još dugo služiti. Želim se zahvaliti don Robertu Ćibariću, nadbiskupu Mati Uziniću, Svetom Ocu Franji“, rekao je Božo.

Ali i ljudima iz župe i svojoj obitelji.

"Dragi župljani Svetog Mihajla, dirnut sam iskazanom pažnjom koju ste mi ukazali. Dolazim iz radničke obitelji, uvijek sam živio skromno, tako živim i danas, sa suprugom. I ona je zaslužna za ovo priznanje", riječi su kojima je Božo izmamio pljesak.

Cijeli život vrijedno radi kao ribar, pa ga Dubrovčani znaju uz barke i more. No, uz to je uvijek nalazio vremena za pomoć u crkvi, u vrtu, u čemu god je trebalo. Vedra duha, blaga osmjeha, uvijek s dovoljno volje i pažnje za druge, uvijek s ponekim slatkišem za djecu. I njegova je obitelj danas uz njega, sretna. Sin svjedoči koliko mu nagrada znači.

"Nikakav novac, nikakva materijalna dobra njemu ne mogu nadomjestiti ovo što je dobio. I na to je preponosan. Možda je od svog tog uzbuđenja i završio gdje je završio. Ali Bogu hvala, sve je dobro", objašnjava sin Rade Dolina.

A završio je na kardiologiji dubrovačke bolnice.

"Pa su mu kardiolozi ugradili dva stenta. Još ga nešto malo očekuje, ali bit će onaj naš Božo stari“, kaže župnik.

"Još se zahvaljujemo doktorima i sestrama sa kardiologije", dodaje sin.

Obitelj puno zahvaljuje i Robiju, kako zovu župnika Roberta Ćibarića koji je, kažu, najviše zaslužan da je Dubrovnik za veliku papinu nagradu kandidirao upravo - ribara Božu.

Ovaj skromni ribar zvijezda je i priče na portalu Dubrovniktv.net.

