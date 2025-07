Čak 17 osoba je bilo zaraženo bedrenicom, a usmrćeno je i stotinu krava. U Dnevniku Nove TV prošloga vikenda gostovali su stočari koji su bili pogođeni ovom bolešću, ali su tada otkrili i da nikada nisu bili obeštećeni za stoku koju su izgubili.

"To je bila jedna velika tragedija, to je bila katastrofa. Dogodio se opći pomor stoke, a mi jednostavno nismo znali što nam se događa. Svaki smo dan dolazili na pašnjak i bilo je 5-10 grla uginule stoke. Uginulo mi je preko 100 grla stoke, goveda i konja. I od države za ta goveda nismo dobili ništa. Slali smo na ministarstvo, bivša ministrica nam je obećalča čvrsto da će svako grlo biti plaćeno, no ona je bila smijenjena i od tada ne znamo više ništa o tome", izjavio je Zdravko Kabić.



Što se dogodilo i zašto stočari nisu dobili odštetu, reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić pitala je bivšu ministricu poljoprivrede Mariju Vučković, a što je odgovorila možete pogledati u videoprilogu.