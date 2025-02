Dnevnik Nove TV provjerio na koliko su proizvoda trgovački lanci stavili ograničenu cijenu: Ovo bi vas moglo iznenaditi

Bojkot je održan na dan kad su na snagu stupile ograničene cijene za 70 proizvoda. No, vladina pravila nisu danas u potpunosti ispoštovana.

Dnevnik Nove TV provjerio je u kojoj mjeri se radi o robnim markama, što se najviše snižavalo, a na kojim se proizvodima škrtarilo.

U jednoj trgovini je više od 400 artikala sniženo, no polovica cijelog tog asortimana odnosi se na samo dva proizvoda.

Ograničene cijene nisu svi trgovci dočekali spremno. U velikim trgovinama svi zamrznuti proizvodi trebali su biti na jednoj polici, no jutarnja smjena tek je krenula s preslagivanjem. Građani podijeljenih očekivanja.

"A vidjet ćemo sad hoće li biti tih proizvoda na polici ili neće, znate da ovi proizvodi kaj su bili kao zaštićeni nije ih bilo i tak dalje", rekao je Žarko.

"U redu je samo ako će oni biti uvijek dostupni friški i tak dalje. Moramo voditi o tome računa", rekla je Biserka.

"Za nas penziće je to dobro, podržavamo to", rekao je Josip.

"Puno niža kvaliteta, ja bi radije dala 50 centi više pa da je dobra kvaliteta", rekla je Marija.

Izostali su veliki plakati s proizvodima, što je tražila Vlada. No četiri od pet najvećih trgovačkih lanaca popis ograničenih artikala objavio je na svojim web stranicama.

Lovci na popuste imat će itekako puno posla žele li proći što povoljnije i kvalitetnije, a Vlada može biti zadovoljna što je potaknula zdravu konkurenciju među trgovcima.

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš pročešljao je što se nudi i odveo u virtualnu šetnju trgovinama.

Kod jednog trgovca od 70 kategorija proizvoda koliko traži vlada - sniženo je tek 75 artikala. Nude izbor između dvije vrste pileta, dva deterdženta za posuđe, dva gela za tuširanje, dvije vrste jabuka - zelenu i crvenu, te dvije vrste dvopeka. Kad se maknu artikli iz rinfuze 65 % svega otpada na robne marke.

Druga trgovina nudi 103 proizvoda. Najviše ih otpada na razne vrste voćnih sirupa, mlijeka i pelena. Od ukupnog broja proizvoda više od 90 posto su robne marke.

U trećoj trgovini nudi se 240 proizvoda ograničenih cijena. Od toga 20 posto su robne marke, ostalo su poznatiji brendovi.

Zanimljivo - nude čak 23 različita pakiranja pelena, ali nema svih veličina - pa oni s tek rođenim bebama tamo neće pronaći povoljnije pelene. Velikodušni su s gelovima za tuširanje, nude 30-tak vrsta poznatih brendova koji su do jučer bili znatno skuplji.

Imaju i veći broj različitih vrsta brašna i mlijeka, ali se štedi na konzerviranim proizvodima. Tu velikog izbora nema.

Rekorder je trgovina s čak 421 ograničenim artikalom. Zvuči puno, a primamljivo je i što su samo oko 10 posto njih robne marke.

Međutim, čak 46 posto svega odnosi se na dvije vrste proizvoda - nude 87 različitih gelova za tuširanje i nestvarnih 108 vrsta higijenskih uložaka.

"Izazova ima i na tako velik broj proizvoda pogotovo za one trgovce koji imaju veliki broj prodavaonica u kojima možda nemaju sve tehničke pretpostavke za implementaciju plakata i cijena. Treba to i dostavit do prodavaonica. Problem je sigurno i predviđanje količina koje će se u datom terenu naći na policama, to je najveći problem jer algoritam naručivanja radi po nekakvoj povijesnoj prodaji", rekla je direktorica Sektora za trgovinu HGK Maja Bogović.

Pa bi se popisi idućih dana mogli i mijenjati. Neka igre s popustima - počnu.

Pročitajte i ovo stroga pravila odluke Stupila je na snagu vladina odluka o 70 zamrznutih cijena proizvoda: Pogledajte kako su se trgovački lanci snašli s ovom promjenom

Pročitajte i ovo U Australiji U dvorištu pronašli stotinu zmija otrovnica: "Mislio sam da je riječ o šali"

Pročitajte i ovo Rekordne padaline u Japanu U 48 sati palo više od metra snijega: Zatrpani automobili, prekinut promet, a stižu i nova upozorenja