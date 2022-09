Na problem sa signalom stranih operatora oni koji žive uz granicu žale se već godinama. HAKOM objašnjava kako operatori rješavaju situaciju, a imaju i nekoliko savjeta kako izbjeći nepotrebne troškove.

"Svake godine se događaju iste stvari. Pljačkaju nas mobilne mreže iz susjedne BiH. Ako ste kojim slučajem zaboravili isključiti mobilne podatke možete se pozdraviti s novcem koji ste imali na računu ako se nalazite u pograničnom području i to 15 kilometara unutar Hrvatske", javio nam se čitatelj kojem nije jasno kako strana mreža može djelovati unutar RH.

Na problem sa signalom iz susjednih država stanovništvo uz granice žali se već godinama.

U HAKOM-u objašnjavaju kako se između susjednih država potpisuju međunarodni sporazumi kojima se uređuju preferencijalni kanali koji se koriste u pograničnom području i dozvoljene razine signala. Operatori javnih mreža pokretnih komunikacija susjednih država međusobno dogovaraju način uklanjanja smetnji, ako se pojave.

HAKOM: "To nije kršenje sporazuma"

Kažu da u pograničnom području može doći do spajanja korisničkog uređaja na pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu susjednih zemalja ako je to omogućeno u postavkama u samom uređaju, ali dodaju da to ne predstavlja kršenje međunarodnih sporazuma.

To je posljedica prirode širenja radijskih signala.

"Naime, ako se korisnik nađe u dijelu RH koji nije pokriven korisnim signalom mreže čiji je korisnik, a istovremeno je na tom području dostupan signal strane mreže te je korisnikov uređaj podešen na automatski odabir mreže, uređaj će se sukladno postavkama spojiti na dostupnu mrežu", pojašnjavaju i ponavljaju preporuku za one koji uz granicu žive.

"Stoga je preporuka za stanovništvo u pograničnim područjima postavljanje uređaja na ručni odabir mreže u postavkama. Tako korisnik u slučaju nedostupnosti matične mreže mora potvrditi korištenje druge mreže, a što sprječava neželjeni roaming promet i veći račun", kažu u agenciji.

Moraju poslati SMS, ali ako zakasne snose troškove

Ako se spajate na susjednu mrežu, operator vam je obvezan SMS-om javiti cijenu poziva, SMS i MMS-a te cijenu podatkovnog prometa.

Obavijest o roamingu u inozemnoj mreži, koja uključuje i informaciju o cijenama, korisnik mora dobiti u trenutku prijave na gostujuću mrežu u roamingu.

"Ako krivnjom operatora dođe do kašnjenja isporuke poruke korisnik nije dužan snositi moguće troškove do trenutka dobivanja poruke", kažu u HAKOM-u.

Podsjećaju na još jednu opciju, a to je da zatražite potpunu zabranu usluga roaminga od svog operatora, a isto tako samostalno može u postavkama mobitela isključiti ili podatkovne usluge u cijelosti (preporučljivo) ili samo podatkovni roaming i tako onemogućiti bilo kakav prijenos podataka ako je mobitel spojen na stranu mrežu.

Koji je limit potrošnje u roamingu?

Operatori su implementirali ograničenje potrošnje podatkovnog prometa u roamingu na iznos oko 470 kuna (50€ + PDV), osim u slučajevima kad korisnik od svog operatora zatraži drugačiju kontrolu potrošnje.

Operator mora korisnika obavijestiti putem SMS poruke, e-pošte ili skočnog prozora o dosegnutom iznosu od 80 posto ugovorenog ograničenja. U trenutku kada korisnik prijeđe dogovoreno ograničenje dobit će poruku da je usluga obustavljena zajedno s uputama što točno treba napraviti ako ipak želi koristiti uslugu podatkovnog roaminga nakon dosegnutog limita.

Mislite li da su vam povrijeđena prava - žalite se!

Svaki korisnik koji smatra da su mu povrijeđena korisnička prava ima pravo podnijeti prigovor na ispostavljeni račun.

"U Republici Hrvatskoj zakonom je propisano kako se procedura ulaganja i rješavanja prigovora korisnika pri operatoru vodi kroz dva stupnja.

Kako to učiniti i koji su rokovi, čitajte OVDJE.

Po dovršetku postupka korisnik, koji nije zadovoljan odgovorom povjerenstva operatora, ima mogućnost pokrenuti postupak za rješavanje spora (treći stupanj) pri HAKOM-u.

HAKOM može ispitati prigovor pojedinog korisnika i donijeti odluku u sporu tek nakon dovršenog postupka pred operatorom pri čemu treba poštovati propisani postupak podnošenja prigovora, ali i propisane rokove. Odluka HAKOM-ovog povjerenstva je konačna i protiv te odluke nezadovoljni korisnik ili operator, kao strane u postupku, imaju mogućnost žalbe Upravnom sudu", zaključuju u regulatornoj agenciji.

