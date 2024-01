Što nas čeka u idućim danima? Meteorolog otkriva kakav nas vikend očekuje

I dalje na snazi ostaje crveni meteoalarm zbog orkanskog vjetra s udarima od 130 do 180 kilometara na sat koji će puhati cijelu noć na subotu i dio dana.

"Crveni meteoalarm na snazi je za sjeverni Velebit, dok je za Dalmaciju narančasti. Tamo će u subotu puhati jače nego u petak, tamo će bura slabjeti tek u subotu navečer. A na sjevernom Jadranu vjetar će slabjeti nešto ranije, u subotu prijepodne", objasnio je Vikić-Topić.

Za nadolazeći vikend najavio je vrlo hladno vrijeme – na moru zbog bure, a na kopnu zbog snijega na tlu.

"Slijedi nam razvedravanje, a kad imamo snijeg na tlu, onda temperature noću iznimno jako padaju. Jedna meteorološka zanimljivost ako gledate prognoze na svojim mobitelima na vremenskim aplikacijama - one vam neće pokazivati tako niske temperature, one će u stvarnosti sigurno biti puno niže jer meteorološki modeli to baš ne mogu dobro uhvatiti", kaže Vikić-Topić.

Već idućeg tjedna stiže novo zatopljenje, nova epizoda južine.

"Tako će biti sve do kraja siječnja, s manjim oscilacijama. Veljača će ipak biti nešto malo hladnija od siječnja, imat ćemo dvije do tri hladnije epizode", rekao je Vikić-Topić i dodao kako dugoročne prognoze za veljaču ukazuju na nekoliko hladnijih prodora, kao i više vlage i više oborina.

"Mislim da sa snijegom još nismo gotovi, a pred nama su još puna dva zimska mjeseca", zaključio je.

Za subotu je izdano crveno upozorenje na vjetar za regiju Rijeka zbog olujne i orkanske bure, a narančasto upozorenje na vjetar u regijama Knin i Split zbog olujne bure, dodaje se u priopćenju. Iz DHMZ-a upozoravaju kako se zbog prirode i složenosti meteoroloških procesa ne mogu predvidjeti i pravodobno izdati upozorenja na sve opasne pojave, a mogu se pojaviti i odstupanja prognoza i upozorenja od stvarnih događaja. Žuto upozorenje zbog vjetra je za subotu izdano u regiji Dubrovnik, gdje se očekuje olujna bura.

Prognoza DHMZ-a za subotu

U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Oblačnije će se zadržati na jugu zemlje gdje će još u prvom dijelu dana biti mjestimične kiše, ali ponegdje i susnježice i snijega. Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak sjeverni. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita lokalno i s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura zraka od -9 do -4, duž obale i na otocima između -1 i 4, na jugu oko 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C.

