Tema o kojoj se i dalje govori je pojava antraksa kod ljudi i goveda na području Lonjskog polja. Zbog toga je u nedjelju ograničeno kretanje parkom prirode. Valentina Baus donosi priču o tome što je ustvari antraks, kako se manifestira te kolika je ugroza i opasnost za ljude.

Antraks je bolest koju uzrokuje bakterija bacilus antracis. Možete se zaraziti hranom, preko kože ili čak udisanjem.

"Te spore koje se mogu širiti zrakom mogu vrlo dugo ostati u prirodi - po nekoliko desetljeća. Ako dođu na pogodni medij - nekakvu ranicu, mogu ući u krvotok, organizam i preko dišnog sustava ili probavnog sustava. Ako dospiju u krv onda se javljaju vrlo teški simptomi bolesti koji mogu dovesti i do smrtnog ishoda", pojasnio je Zdravko Lovrić iz odjela za toksikologiju HZJZ-a za Dnevnik Nove TV.



Na sreću, teških tegoba nije bilo kod šestero zaraženih pacijenata - četvero odraslih i dvoje djece, koji su po pomoć došli u sisačku bolnicu, podsjetila je reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus.

Infektologinja Opće bolnice Sisak Tonka Jozić Novinc je rekla da je dobro što su se zaraženi ljudi odmah javili. "Na tom mjestu gdje bakterija uđe kroz kožu napravi malu papulicu. Iza toga slijedi mjehurić i taj mjehurić se napuni krvi. To izgleda crno, zato se u narodi to još zove 'crni prišt'", pojašnjava Jozić Novinc.



Simptomi su još i glavobolja, mučnina, vrućica, krv u stolici... Životinje poput goveda, ovaca, konja najčešće se zaraze jer mogu pojesti spore koje postoje na tlu. Do sada je na području Lonjskog polja uginulo više od 100 goveda. Veterinari utvrđuju koliko se bolest proširila među životinjama na tom području.

Stanovnicima Siska nije baš svejedno. Neki kažu da ih je strah. Prah koji izaziva antraks može se slati nekome i kao prijetnja.



"Moguće je, upravo govorim o tim terorističkim napadima koji su mogući. Pošalju se u pismu, te spore koje onda zapravo čovjek može udahnuti", ističe Lovrić.



U cijelu ovu priču uključeni su DORH i policija. Policija je izuzela vodu koju je stoka pila i poslala na toksikološko vještačenje u Centar za forenzička ispitivanja i vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu.

Više o antraksu pogledajte u priloženom videu.

