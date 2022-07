Vlasti diljem južne Europe u nedjelju su nastojale uspostaviti kontrolu nad šumskim požarima na tisućama hektara zemlje u Španjolskoj, Grčkoj i Francuskoj, gdje su zbog visokih temperatura evakuirane tisuće ljudi.

U Španjolskoj su helikopteri ispuštali vodu na požare dok su velika vrućina i planinski teren vatrogascima otežavali posao.

Nacionalna meteorološka agencija AEMET izdala je u nedjelju upozorenje zbog visokih temperatura, s prognoziranim najvišim temperaturama od 42 stupnja Celzija u Aragonu, Navarri i La Rioji, na sjeveru. Rečeno je da će toplinski val završiti u ponedjeljak, ali su upozorili da će temperature ostati "abnormalno visoke".

Španjolska se već gotovo tjedan dana bori s toplinskim valom, s najvišim temperaturama koje su dosezale 45.7 stupnjeva Celzija.

Požari u Španjolskoj - 1 (Foto: Afp)

U pokrajini Malagi, šumski požari gorjeli su do kasno u noć, pogodivši lokalno stanovništvo nedaleko od Mijasa, grada koji je popularan među turistima iz sjeverne Europe.

Britanski umirovljenici William i Ellen McCurdy morali su u subotu brzo pobjeći iz svoga doma. Odvedeni su u lokalni sportski centar s drugim evakuiranim ljudima.

"Bilo je vrlo brzo. Nisam to uzeo preozbiljno. Mislio sam da ga imaju pod kontrolom i bio sam vrlo iznenađen kad je izgledalo da kreće u našem smjeru i tad nam je rečeno da moramo ići. Ostavili smo puno stvari", William (68) je ispričao Reutersu.

"Zgrabili smo nekoliko važnih stvari i pobjegli u trenutku kad su svi u ulici bili u pokretu", rekla je Ellen.

Mari Carmen Molina, lokalna vijećnica u Alhaurinu, jednom od evakuiranih gradova, rekla je da se brine da bi domovi stanovnika mogli biti uništeni.

"To je užasno. Vrlo je teška situacija", rekla je. U Portugalu, s temperaturama koje su pale za vikend, bila su aktivna samo dva šumska požara u nedjelju, oba na sjeveru, prema riječima vlasti.

Požari u Portugalu - 3 (Foto: Afp)

Portugalsko ministarstvo zdravstva reklo je kasno u subotu da je u proteklih sedam dana od toplinskog vala umrlo 659 osoba, uglavnom starijih. Reklo je da je tjedni vrhunac kad je umrlo 440 osoba bio u četvrtak, kad su temperature prešle 40 stupnjeva u nekoliko regija i 47 na meteorološkoj postaji u okrugu Vizeu u središnjem dijelu zemlje.

#ICYMI VIDEO: A car drives through a wildfire in central Portugal, where over 2,000 firefighters were battling four major fires across the country pic.twitter.com/ZWrzU9ODUV