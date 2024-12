Kakva kazna čeka napadača na školu? "Utvrde li da je bio neubrojiv..."

Stravičan napad dogodio se u petak u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu. Sedmogodišnji dječak je stradao, a više učenika i jedna učiteljica su ozljeđeni. 19-godišnji napadač se nalazi u KB Sveti Duh te je van životne opasnosti.

"Utvrđuje se njegovo stanje uma, odnosno je li u trenutku počinjenja zločina bio ubrojiv ili ne. Utvrde li psihijatri i psiholozi da je bio potpuno neubrojiv, a ne smanjeno, ne utvrđuje se njegova kaznena odgovornost. On se tada ne proglašava krivim nego se utvrđuje da je odgovoran za čin koji je počinio i izreče mu se mjera liječenja", objasnio je bivši sudac te odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo Branko Šerić za 24 sata.

"Ta mjera može trajati od šest mjeseci do 40 godina. Njegovo stanje se periodično kontrolira i onda liječnici odlučuju mora li ostati u ustanovi kako na slobodi ne bi predstavljao opasnost za druge ili ga se može pustiti jer više nije opasan", rekao je.

"Ako se pak utvrdi da je bio smanjeno ubrojiv ili bitno smanjeno ubrojiv onda će odgovarati kazneno. Tada mu se može suditi i onda mu to može biti olakotna ili otegotna okolnost. U tom slučaju za njega se može primjenjivati Zakon o sudovima za mladež, a i ne mora. Teoretski svako tko ima između 18 i 21 godinu može biti suđen prema Zakonu o sudovima za mladež no to ovisi o tome što će reći vještaci, psiholozi, Centar za socijalnu skrb...To ovisi i o tome kako će državno odvjetništvo pokrenuti postupak no na kraju o tome odlučuje sudsko vijeće. Znači, može mu se suditi po Zakonu o sudovima za mladež jer je mlađi punoljetnik, ali ne mora se. Ovisi od slučaja do slučaja, od procijene do procijene.

Ako mu sude po sudovima za mladež prednost je što su manje kazne, i što uz kaznu može dobiti nekakvu odgojnu mjeru pojačanog nadzora. No ubojstvo djeteta je kvalificirano kazneno djelo, teško ubojstvo, za koje je zakonom predviđena kazna do 40 godina zatvora, a tu su i još četiri pokušaja teškog ubojstva", pojasnio je Šerić za 24 sata.

